Claudio Pizarro: los poderosos clubes que tuvieron al ‘Bombardero de los Andes’

Poderosos de Europa tuvieron a Claudio Pizarro entre sus filas. Conócelos.

Claudio Pizarro anunció su partido de despedida después de dos años de su retiro y disputará sus últimos 90 minutos en el Weserstadion, estadio donde brilló con camiseta con Werder Bremen. El peruano no solo tuvo la oportunidad de defender los colores de los ‘Lagartos’, sino también de otros clubes top del viejo continente. En la siguiente nota haremos un repaso de la carrera deportiva del delantero.

Sus inicios fueron con Deportivo Pesquero, club local que se encuentra inactivo en la actualidad. Después, pasó a uno de los más grandes del balompié nacional: Alianza Lima. En La Victoria destacó en el Clausura de 1999, fue goleador con 19 goles en 22 partidos y se proclamó ganador de dicho torneo. Esto le permitió dar el salto a Europa, donde haría historia.

WERDER BREMEN

Su fichaje al Werder Bremen tiene como protagonista a Jürgen L. Born, quien fue el descubridor del peruano. Según contó el alemán, fue a ver un entrenamiento del delantero con el equipo ‘blanquiazul’ y pese a que fue a puertas cerradas, observó la práctica por un hueco de la valla.

“No necesité mucho tiempo para percatarme de su agilidad de movimientos, su rapidez y cabeza fría ante la portería, saltaban directamente a la vista. Estaba seguro: estaba hecho para el Werder”, sostuvo en una entrevista con el portal de la Bundesliga. Su traspaso estuvo valorizado en 1.5 millones de euros.

Con la camiseta ‘verdiblanca’, pasaría muchos buenos momentos. Desde conseguir títulos, Copa y Supercopa de Alemania, hasta convertirse en el máximo goleador del club. Esto ocurrió el 16 de abril de 2016. En la victoria 3-2 sobre Wolfsburgo, el ‘Bombardero de los Andes’ alcanzó su tanto número 102. Algo histórico para el Perú.

Foto: Werder Bremen

BAYERN MUNICH

Sus buenos números con el Werder Bremen despertaron el interés del gigante de Alemania: Bayern Munich. Firmó un contrato por 7.54 millones de euros. En las filas de los ‘bávaros’, consiguió su primer título a nivel internacional.

El 27 de noviembre de 2001 se le cumplió su deseo. Pizarro alineó como titular junto al brasileño Élber en la zona de ataque ante Boca Juniors de Juan Riquelme y compañía en la final de la Copa Intercontinental. El defensor de Ghana, Samuel Kuffour, marcó el único tanto del compromiso en los suplementarios. Con 23 años, el ‘incaico’ se consagró campeón en Europa.

Claudio Pizarro consiguió su primer título en Europa con Bayern Munich.

En su segunda etapa con Bayern no fue transcendental en cuanto a goles producto que no alternaba con frecuencia. Thomas Muller y Mario Mandzukic eran los titulares. No obstante, logró alzar trofeos importantes, entre ellos la Champions League y el Mundial de Clubes, ambos en 2013.

Asimismo, tuvo la dicha de ser dirigido por Pep Guardiola, uno de los mejores entrenadores del último tiempo. Es más, el español tuvo grandes palabras para el exdelantero. “Siempre le decía que me habría encantado entrenarlo con 24 o 25 años. Es uno de los mejores definidores que he visto en mi vida. Tenía cualidades similares a las de Benzema”, sostuvo luego de que ‘Pizza’ se retirara.

Claudio Pizarro era una pieza de recambio muy importante para el Bayern de Pep.

CHELSEA

Después de su primer período con Bayern Munich, fue transferido a un club importante de Inglaterra: Chelsea. La operación estuvo valorizada por 9.5 millones de euros. Ahí tuvo el placer de ser dirigido por José Mourinho. Alineó en 32 partidos, pero no estuvo fino de cara a la portería, apenas registró cuatro tantos.

Claudio Pizarro con Mourinho en su presentación como nuevo jugador de Chelsea.

Sin duda alguna la trayectoria de Claudio Pizarro es para subrayar. Los peruanos que pudieron pasear su fútbol por grandes clubes europeos son contados y él pudo cosechar muchos títulos en Europa, en total 20. Por algo no fue nombrado leyenda de la FIFA.

SEGUIR LEYENDO