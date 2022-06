Luis Benites, goleador de la Liga 1: “Carlos Desio saca el máximo provecho de cada jugador”

Si bien Melgar, es el equipo más regular de la Liga 1, Sport Huancayo ha demostrado a lo largo del torneo que también está a la altura del elenco arequipeño, y por eso, es su más cercano perseguidor en esta Fase 1 llamado Torneo Apertura. Uno de los jugadores más relevantes del ‘Rojo Matador’ es Luis Benites, quien con 10 goles en 16 partidos se ha convertido en el goleador del campeonato.

Con 25 años, Luis Benites, nacido en Piura, hizo su aparición en el fútbol peruano jugando en el Defensor La Bocana durante la temporada 2016 y desde ese año el jugador pasó por diversos clubes del norte: Alianza Atlético, Atlético Grau, Carlos A. Mannucci, y ahora Sport Huancayo.

Por esa razón, Infobae llamó a Luis Benites, quien este 2022 viene teniendo un buen presente el piurano de 25 años, Luis Benites, ya que ha convertido 10 goles de la mano de Carlos Desio, que lo tiene como su mejor arma de ataque para los segundos tiempos, puesto que de los 16 partidos que ha disputado en el año solo fue titular en 3 de ellos.

Desde el 2016 llevas jugando fútbol profesional, ¿cómo te sientes con todas esas experiencias vividas?

La verdad me han dejado varias enseñanzas, cada año que ha pasado por los equipos que he militado, me han dejado varias enseñanzas, se portaron de la mejor manera conmigo, y la verdad son experiencias de aprendizaje, que uno aprende en el camino muchas cosas. Me siento feliz por el momento que pasa el equipo, por mi momento, agradecido con Dios, y tengo que seguir trabajando, porque aún no he conseguido nada y hay que mantener la humildad siempre.

Este 2022 arrancaste con todo, en 16 partidos ya llevas 10 goles y eres el goleador del campeonato pese a no ser inicialista, ¿cómo tomas este momento?

Sí, la mayoría de los partidos no he sido inicialista, pero siempre he tratado de aprovechar la oportunidad durante los minutos que me ha dado el entrenador, pienso que la clave, fue nunca rendirse y siempre perseverar, confiar en mí, en el talento que me dio Dios y mi trabajo.

Superaste en goles a Hernán Barcos, Alex Valera y Bernardo Cuesta, ¿Qué sensación te produce eso?

He superado hasta el momento a goleadores como Bernardo Cuesta, Valera, Hernán Barcos, quienes son excelentes jugadores, que vienen desde hace años con esta carrera rompiéndola, pero creo que Carlos Desio saca el máximo provecho de cada jugador en cada entrenamiento al pedirle que se exija cada día, que no se conforme con nada y que luche por sus sueños. Es un entrenador muy motivador, puesto que habla mucho con el jugador y le convence de que puede hacer las cosas. Eso es lo que pasa conmigo. Carlos confía en mí y yo confío en mi talento, me lo pasó trabajando duro para que se vea los resultados.

¿A qué se debe el gran torneo que viene haciendo Sport Huancayo?

Se debe al sacrificio y que todos se preparan a la par, nadie es suplente. El profesor Carlos Desio da el 11 titular el mismo día del partido, así que uno se entera de que va a arrancar, pero la clave es la unión de grupo que tenemos, cómo nos llevamos y nos apoyamos entre todos. Eso es la base importante para lo que venimos logrando.

De seguir así en algún momento puedes llegar a la selección peruana.

Todo futbolista anhela vestir la camiseta de su selección, pero yo voy paso a paso con mucha humildad, aún no he logrado nada, esperaré el momento, si se da, bienvenido sea, siempre agradecido con Dios. Por ahora, voy a seguir trabajando de la mejor manera. Todos los futbolistas anhelan sobresalir para darle un bienestar a su familia y vestir la camiseta de un equipo grande de Perú o del exterior, pero para eso se necesita trabajo y mucho sacrificio para que eso se cumpla.

Muchos jugadores en provincia anhelan llegar a la profesional, ¿qué consejos les darías?

A pasado con varios amigos, pero les digo que perseveren mucho, crean en sí mismos, que nadie les puede decir que no pueden. Es muy importante la mentalidad de la persona, y que confíen en sí mismo, que todo se puede en esta vida.

¿Sueles practicar los tiros al finalizar las prácticas?

La verdad que siempre he hecho eso. Aprendí de Willliam Chiroque, mi padrino, una gran persona que me ayudo bastante, me dejó bastantes enseñanzas y que no me conforme con nada. Siempre me quedó después de cada entrenamiento, sobre todo los días miércoles, jueves y viernes, me quedó practicando tiros libres, centros, definición y siempre trato de sacarle provecho a cada trabajo para poder tener las herramientas suficientes a la hora que me toca definir cualquier jugada.

SEGUIR LEYENDO: