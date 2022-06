Comisión de Ética definirá el fin de semana si abre investigación al congresista Guerra García por video

Foto: Andina

La Comisión de Ética Parlamentaria definirá este fin de semana si abre una investigación de oficio al congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular), quien fue protagonista de un video en el que se muestra que estaba en la playa mientras se realizaba una sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas el lunes último.

“Seguramente ya tendremos respuesta este fin de semana. Igual, como equipo técnico que yo lidero ahí, tendremos alguna respuesta y luego ya lo tomaremos como corresponde”, indicó la congresista Karol Paredes (Acción Popular), titular del mencionado grupo de trabajo, en una entrevista a RPP Noticias. Indicó que no hay antecedentes similares al caso de Guerra García, por lo que “está en un proceso de evaluación”.

Ayer, en declaraciones para Infobae, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco señaló que hay una probabilidad grande de que la Comisión de Ética inicie una pesquisa contra el vocero de Fuerza Popular. Esto porque “un parlamentario no puede realizar otras actividades en horas del funcionamiento del Congreso”. Además, hizo una aclaración respecto a las licencias.

“Cuando solicitas licencia por temas de carácter personal que tiene que ver con familia o estudios, estos no son remunerados. Sin embargo, cuando se trata por enfermedad, ahí sí se te abona el dinero correspondiente”, mencionó Cevasco. También añadió que no hay un limite de días para solicitar una licencia.

De otro lado, el constitucionalista Omar Cairo indicó que el vocero de Fuerza Popular habría incurrido en infracción al artículo 92 de la Constitución, que señala que “la función de congresista es de tiempo completo; y que le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso”.

El legislador fujimorista podría ser pasible de acusación constitucional y juicio político previsto en los artículos 99 y 100. En consecuencia, sería sancionado con la destitución de su cargo parlamentario.

Hay que enfatizar que un congresista de la República percibe un sueldo mensual de S/ 15 000. Adicionalmente, reciben un bono por apoyo logístico y gastos de representación que asciende a S/ 9,700. Dichos montos se deben para que ejerza su labor exclusiva en el Legislativo.

EXCUSAS

Guerra García brindó detalles hoy en RPP Noticias. “Yo tenia el viaje con mi familia, separado para descansar, como uno lo puede hacer, pidiendo licencia para ello. Según los cálculos que había hecho y preguntado, ya no iban a haber comisiones porque deberían estar en informes, ni pleno. Programé para estos días eso. Lamentablemente he tenido que trabajar estos días”, señaló.

Sin embargo, la periodista Mabel Huertas le hizo la repregunta al congresista de Fuerza Popular si había solicitado la licencia respectiva. En seguida, Guerra García se contradijo: “Nunca me fui de vacaciones, he buscado salir. Cuando me ponen estos temas, tendré que pedir licencia y tendré que trabajar. Voy a pedir licencia y voy a trabajar. Igual que sucedió otros días. No [solicité licencia], porque no había planeado que podíamos tener esta interrupción”.

El parlamentario mencionó que “me han puesto un trabajo, en el momento en que yo quería descansar”.