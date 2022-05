Congresista Tiktoker habría plagiado sus tesis de licenciatura y maestría en la UCV

A la congresista Tania Ramírez no solo le gusta imitar coreografías virales en redes sociales, un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta que le gustaría hacer lo mismo con los trabajos académicos de otros. El conocido dominical indicó que la congresista habría cometido plagio en sus tesis para obtener la licenciatura y maestría en la Universidad César Vallejo, institución en la que el presidente Pedro Castillo también obtuvo su grado de magíster.

En el 2018, la hoy congresista fujimorista presentó su tesis de licenciatura al mismo tiempo que Joel Valle. Ambos estudios fueron realizados en Chiclayo y los dos presentan similitudes en los principios éticos, conclusiones e incluso errores ortográficos. Por su parte, Ramírez prefirió culpar a la UCV por lo sucedido y aseguró que ella había presentado primero la investigación.

Sobre las acusaciones de un supuesto plagio en el trabajo presentado, Tania Ramírez señaló que no podía asegurar que dicha infracción haya sido cometida pues no ha tenido oportunidad de revisar el documento en cuestión. “Yo que culpa tengo que después de mi tesis hayan 20, 30 o una o las que haya parecidas a la mía. Mi tesis la he presentado y la he sustentado primero yo”, dijo al mencionado dominical.

Tania Ramírez, congresista y tiktoker.

Pero su trabajo de licenciatura no sería el único con problemas detectados. Lo mismo sucede con su tesis para maestría presentada también en la Universidad César Vallejo. El trabajo “Gestión administrativa y control interno en la UGEL San Ignacio” de la legisladora fujimorista presenta párrafos idénticos al trabajo “Gestión administrativa y desempeño de funciones del personal del área pedagógica del UGEL Chiclayo” de una ciudadana identificada como María de los Ángeles Bustamante Chávarry.

El trabajo no solo habría copiado textos de la mencionada publicación, sino que señala referencias que no aparecen en la bibliografía presentada. A pesar de las irregularidades señaladas, la Universidad César Vallejo optó por entregar el grado de magíster a la hoy integrante de la bancada de Fuerza Popular. Cabe recordar que esta agrupación votó a favor de los cambios que perjudican a la Sunedu.

“Queremos que las universidades recobren su autonomía y podamos nosotros los jóvenes ser libres en la educación sin tintes políticos”, dijo la congresista sobre los cambios fomentados desde el Congreso a la entidad que vela por una educación superior de calidad.

PASADO CUESTIONADO

No solo el pasado académico ha estado bajo los ojos de la prensa, también el delincuencial ya que un reportaje en el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’ recordó un bochornoso episodio protagonizado por la congresista Ramírez en un supermercado de la capital. “Hace siete años, el 5 de marzo del 2015, Ramírez fue detenida en Jesús María tras hurtar varios productos en el supermercado Metro, en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing”, dice la nota del semanario.

De acuerdo al parte policial de ese entonces, “se intervino a la persona de Tania Estefany Ramírez García, la misma que en circunstancias que cruza la puerta número 2 de la tienda, se activó el sensor de seguridad, siendo intervenida con productos hurtados, entre ellos: un acondicionador ‘Pantene’, una barra de desodorante, un gel de ducha ‘Nivea’, una agenda diaria del 2015, un paquete de juego de medias, todo valorizado por un monto de S/ 202″.

La congresista de Fuerza Popular utilizó la sala Mariátegui para realizar un TikTok y fue criticada en redes sociales. Twitter / Sofía López

Otro hecho polémico en la vida de Ramírez ocurrió el 14 de octubre de 2021 cuando intentó “ingresar a “combazos” a la vivienda de su padre, José Ramírez, quien se encontraba envuelto en una disputa legal con su madre por una vivienda de cinco pisos, situada en el jirón Zarumilla, en la provincia de San Ignacio (Cajamarca)”.

En aquel episodio la congresista se encontraba en su semana de representación y se presentó en el inmueble y ‘trató’ de ‘mediar’ por los intereses de su madre. El caso se volvió viral en las redes sociales y quedó registrado e varios videos.

SEGUIR LEYENDO