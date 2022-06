Una turista se ponen a bailar en las calles del Cusco y se vuelve viral en TikTok

(Captura TikTok: @guia.cooltural)

El Cusco no solo es uno de los principales atractivos turísticos que tiene el Perú para compartir con el resto del mundo. No por nada ha sido considerada una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno.

La Ciudad Imperial llega a ser, en más de una oportunidad, el epicentro de la alegría y diversión. Aun en la misma calle, los lugareños y sobre todo los turistas no se reprimen nada a la hora de expresar su emoción por estar en una ciudad tan bella como el Cusco.

Y es que como se puede ver en un video que se ha hecho viral en la plataforma de TikTok una simpática turista extranjera, no ve ningún problema en unirse al jolgorio de un grupo de danzantes en las calles cusqueñas que se alistaban para la famosa fiesta del Inti Raymi, celebraba el último viernes.

De acuerdo con el mini clip subido a la cuenta del usuario @guia.cooltural, se observa como una visitante al ombligo del mundo primero ve llegar a un grupo de danzantes enmascarados que hacían de las suyas en una céntrica avenida cusqueña.

Sin mediar palabra y simplemente llevándose guiar por el hipnótico ritmo de la música que sobaba fuerte, es que la mujer y un acompañante decidieron saltar a la pista con ellos y darle rienda suelta al gozo que se vivía en ese instante.

No solo a los testigos que se encontraban cerca se conmovieron con la imagen, pues no es común ver a un foráneo bailar de esa manera nuestra música. No importa si se sabe o no la coreografía, y si tampoco fue capaz de sacar los pasos prohibidos. Lo que hizo la mujer, la principal protagonista del video, fue de corazón y eso fue reconocido por todos, hasta por los cibernautas que la felicitaron por dejar todo en la pista sin ninguna vergüenza.

Como era de esperarse, esta peculiar escena se volvió en viral en la plataforma de video de TikTok, en la que ha logrado casi 47 mil reproducciones. Además suma más mil 800 me gusta.

“Siempre es genial poner a bailar turistas”, “Me encanta la gente, que se implica en las costumbres. Saben vivir y disfruta”, “Orgullosa me siento de ser cusqueña, te extraño mucho mi Cusco”, “yo también quiero bailar en Cusco”, “como divierten los gringos”, “yo mirando al muñequito calato”, “Los gringos se divierten de lo lindo en Cusco”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

La alegría puesta de manifiesto en las calles del Cusco (Video TikTok @guia.cooltural)

INTI RAYMI

Vale recalcar en los últimos días, la ciudad del Cusco se ha visto ‘invadida’ por miles de turistas de todo el mundo, y de otras partes del Perú también, debido a que el último 24 de junio se celebró el Inti Raymi o la Fiesta del Sol.

Esta celebración, que está reconocida como una de las más grandes del planeta, suele paralizar a toda la ciudad que se alista con sus mejores galas para esta centenaria ceremonia.

Pero ¿qué cosa es el Inti Raymi? Pues es una ceremonia andina en honor al antiguo dios de los incas: el sol. Siempre se realiza en cada solsticio de invierno.

De igual manera, esta ceremonia reivindica otra con más antigüedad llamada ‘Wawa Inti Raymi’. A esta, llegaban todos los gobernantes más importantes del Tahuantinsuyo para participar de los homenajes y rendir pleitesía al astro rey.

Como se recuerda, en el 2001, el 2001 el Inti Raymi fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación y Acto Oficial y Principal Ceremonia Ritual de Identidad Nacional, según la Ley 27431.

