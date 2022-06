Pedro Castillo y las razones por las que no recibió a la Comisión de Fiscalización del Congreso

La defensa legal de Pedro Castillo envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Héctor Ventura, en el que explica las razones por las que el Jefe de Estado no declarará ante este grupo de trabajo.

El oficio ingresado a la mesa de partes del Parlamento a las 9:11 a.m. sostiene que de acuerdo al informe legal N° 112-2022-JUS/DGDNCR elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concluye que “la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República no tiene competencia para investigar al Presidente por presuntos delitos comunes o de función que se hayan cometido durante el ejercicio de su mandato”.

Indican que este grupo parlamentario es una comisión ordinaria y que, según el artículo 35° del Reglamento del Congreso, “dicha comisión no cuenta con potestades de investigación”.

Además “según lo establecido en el artículo 117 de la Constitución el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones, cuenta con inmunidad respecto de todo tipo de investigaciones y procesos ya sea en el ámbito del Congreso o del Ministerio público durante su mandato”.

Defensa de Pedro Castillo envía oficio al Congreso donde justifica la negativa del mandatario a recibir a la Comisión de Fiscalización

Agrega que “el Presidente de la República en ejercicio no puede ser investigado por el Congreso de la República por causas distintas a las previstas en el artículo 117 de la Constitución, ya que existe una precisión expresa y excluiva de los supuestos de acusación, y la inmunidad procesal reconocida por la Constitución debe ser entendida en toda su dimensión procesal a fin de no desconocer la finalidad de la disposición constitucional”.

Sin embargo, días antes, mediante otro oficio a Héctor Ventura, la PCM confirmó que Pedro Castillo recibirá a la Comisión de Fiscalización en la fecha y hora programada. “Aún con las opiniones consultivas y el informe legal, en aras de la colaboración recíproca que debe existir entre los poderes del Estado y el Principio de Transparencia, el señor presidente de la República manifiesta su total disposición de recibir a la comisión que usted preside en el despacho presidencial, en la fecha que considere, a partir del 27 de junio, por razones de agenda presidencial”.

Asimismo, en declaraciones a TV Perú, Castillo Terrones dijo que “en cuanto a la corrupción, estoy dispuesto a colaborar, pero rechazo que por parte nuestra se haya encaminado a un ministro ‘que yo te encargo esto’ y que a una persona de confianza se le haya dicho ‘que cuesta esto o vale tanto’”.

“Estoy dispuesto a colaborar voy a concurrir al llamado del fiscal y de otras instancias que tengan que ver con la investigación, nosotros tenemos una agenda, hemos oído la sugerencia, el pedido de mis abogados, en el que se me cita, pero es necesario conocer que faltaba documentación para saber qué responder”, sostuvo.

“Por supuesto [me comprometo a responder] y lo voy a hacer, no solo si se me apertura un proceso en Lima u otro espacio, me voy a someter, ese es mi compromiso con el país”, añadió.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó por primera vez a Pedro Castillo por el Caso Sarratea el pasado 7 de marzo, pero este pidió que le enviaran las preguntas para responderlas por escrito. Posteriormente, la comisión exhortó al mandatario a responder de manera presencial, mediante oficios enviados el 7 de marzo y el 25 de abril. El 28 de mayo dijo que las puertas de Palacio estaban abiertas para los parlamentarios y que, de ser necesario, él asistiría al Congreso.

Pero ante la falta de respuesta e idas y venidas en sus declaraciones, la comisión varió la condición de Castillo de testigo a investigado luego de pedirle tres veces que responda de manera presencial. Quienes sí acudieron a declarar fueron su sobrino Fray Vásquez, el primer ministro Aníbal Torres y otros.

