Audios revelan que hubo una coima de US$ 8 millones en licitación realizada por AgroRural para comprar fertilizantes

Ante los cuestionamientos a las anteriores licitaciones para importar este fertilizante, se ha decidido que se inicie una nueva convocatoria esta semana.

Un nuevo escándalo de corrupción remece al gobierno de Pedro Castillo. Esta vez relacionado a la frustrada compra de fertilizantes de hace unas semanas por parte de AgroRural, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El programa “Contracorriente” de Willax Televisión difundió unos audios que demostrarían que hubo una coima en la licitación otorgada a la empresa brasileña MF Fertilizantes para la compra de 73,000 toneladas de urea.

En una de las grabaciones se escucha que la compañía entregó US$ 55 millones para obtener la licitación, de las cuales el 15% (US$ 8.25 millones) era parte de la coima para los funcionarios de AgroRural. Coincidentemente, este monto resulta ser el costo del sobreprecio que iba a pagar AgroRural a MF Fertilizantes si se compara con la propuesta de la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG), que ofrecía vender cada tonelada de urea US$ 100 más barato.

“Ya se ha determinado que es 10 adentro y 5 fuera, o sea, de los patas de los gestores, de ellos, está el asesor legal, está el asesor del ministro y todo lo demás. (…) Como supuestamente el ministro no pinta para nada acá, así que los 10 que eran del ministro no se está tocando, o sea, 15 queda en nuestro poder”, se escucha en el audio. También se menciona que “se ha comprometido ya a la gente del comité, la gente que es el jefe de AgroRural, cada uno se va a llevar lo suyo”.

Como se sabe, el viernes último, Rogelio Huamaní fue cesado en su cargo de director ejecutivo de Agro Rural, donde se había convertido en la agencia de empleos de militantes de Perú Libre.

De otro lado, en otra grabación se escucha a las personas acordar la hora en la que iban a ingresar la propuesta de MF Fertilizantes y asegurarse así el cobro de la coima. “Vamos a manejar información de adentro, hasta las 10:30 p.m. de la noche vamos a tener tiempo ya para nosotros ingresar y, después de las 10:30 p.m. u 11:00 p.m., ya se va a saturar el sistema y nadie más va a entrar”, se oye.

Hay que indicar que el jueves último, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Andrés Alencastre, informó que se dejará sin efecto la segunda licitación realizada por Agro Rural, en que la empresa brasileña MF Fertilizantes fue la ganadora para la compra de 73 mil toneladas de urea.

Esto sucedió luego de que la Contraloría General de la República encontrara serias deficiencias en el proceso de adquisición de 73 mil toneladas de urea, que estuvo a cargo de Agro Rural. En ese sentido, el titular del Midagri, indicó que formalmente la anulación se realizará este jueves 23 de junio y tras ello se convocará a lo que será un tercer proceso de licitación.

“El 23 de junio (es el proceso de nulidad), el mismo 23 es la conformación de un comité consultivo, que no existía, para que nos oriente todos los mecanismos, pero que no han sido suficientemente contemplados”, dijo Alencastre a RPP.

Asimismo, el ministro indicó que el 25 de junio se conformará dicho comité de licitación, la invitación a las cartas de interés se realizará el 28 de junio, y la propia evaluación el 4 de julio. De este modo, se espera que, en 30 días, pueda llegar el lote de fertilizantes a puertos peruanos para ser distribuidos. “El 4 de agosto es mi voluntad de trabajar en el máximo de los ritmos para que los fertilizantes nos llegue en la calidad, oportunidad y con características técnicas que estarán en las nuevas bases (de la nueva licitación)”, dijo Alencastre.

CONTRALORÍA ENCUENTRA IRREGULARIDADES EN PROCESO DE LICITACIÓN

Cabe recordar que el comité de evaluación de Agro Rural otorgó la buena pro a la oferta que presentó la compañía brasileña MF Fertilizantes; sin embargo, su propuesta era superior en valor a la que presentó la empresa estadounidense Global Investments Group (GIG). La primera cotizó a US$760 la tonelada, mientras que la segunda a US$650 por tonelada.

Al elegir la propuesta brasileña, Agro Rural aceptó abonar US$ 8 millones más caro el fertilizante que requieren con urgencia los agricultores. Para descalificar la oferta de GIG, el comité de evaluación cuestionó que esta empresa presentara certificados ISO en idioma inglés, pero aceptó documentación en portugués de la brasileña MF Fertilizantes, detectó la Contraloría, lo que hace presumir que existió favoritismo.