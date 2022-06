Mercado Mayorista de Lima sí tendrá alimentos este lunes, pese a anuncio de paro de transportistas

Gran Mercado Mayorista de Lima. Foto: Andina.

Este lunes 27 de junio, diversos gremios de transporte acatarán un paro indefinido tras el alza del precios en el combustible. Según advirtieron desde la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), la paralización total de sus funciones provocará que no ingrese nada de alimentos a Lima, capital del Perú.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y, de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro ya que nuestra situación es muy crítica porque estamos en una posición de quiebra”, dijo Javier Marchese, presidente de la UNT, a un medio local.

“A la población de Lima, les pedimos que no tengan miedo y que se abastezcan. (...) A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros”, agregó.

Sin embargo, Jaime Gallegos, gerente general de la Empresa Municipal De Mercados S. A (EMMSA), calmó a la población y descartó que haya un desabastecimiento de productos en el Gran Mercado Mayorista de Lima , ubicado en el distrito de Santa Anita.

“Es un poco alarmante estas declaraciones (de la UNT), pero nosotros desde la Municipalidad de Lima queremos brindar un mensaje de tranquilidad a las amas de casa. Todos tenemos derecho a solucionar nuestros problemas, pero no podemos atentar contra otros derechos de las personas, como lo es alimentarse. Desde el Gran Mercado Mayorista de Lima vamos a garantizar el abastecimiento”, manifestó en un diálogo con Infobae.

Según sus declaraciones, no es la primera vez que deben afrontar una crisis de este tipo debido a las protestas en el interior del país. Por lo que ya tienen listos planes de contingencia y rutas alternas para evitar la escasez de productos de la canasta básica familiar.

“Si bien es cierto, no será a la misma cantidad de alimentos que ingresan al mercado en promedio, si habrá cantidades significativas. Por ejemplo, a diario ingresan entre 6 mil y 6 500 toneladas diarias, pero en el paro agrario de hace meses logramos tener ingresos entre 4 mil y 5 mil toneladas”, expresó.

“Tenemos rutas alternas, tenemos almacenes. Los días previos al inicio de este tipo de eventos, el mercado se sobreabastece de alguna forma, porque tenemos ingresos mucho mayores con lo cual nos permite afrontar, de alguna u otra forma, los primeros días de este tipo de paros”, acotó.

Paro de transportistas para este 27 de junio.

ALZA DE PRECIOS INEVITABLE

Jaime Gallegos explicó que, pese a contrarrestar el desabastecimiento, en el Gran Mercado Mayorista de Lima no podrán hacer mucho para evitar el incremento de precios de los alimentos.

“Que baje el abastecimiento generará especulación y esto es una variable directa del nivel de precios. Inmediatamente cuando no ingresa un producto, por la oferta y demanda sube. La vez anterior, un día no ingresó zanahoria, solo lo tuvieron uno o dos mayoristas, ese día su precio fue de 17 soles el kilo, cuando normalmente es un sol”, sostuvo.

Por tal motivo, invocó al Ejecutivo a tomar cartas en el asunto en busca de darle una solución definitiva a los reclamos de los transportistas.

“Exhortamos a las autoridades respectivas en el Gobierno central a que logren encontrar una solución definitiva para que los señores transportistas no vayan al paro o no sean muy largos para que no se afecte directamente al nivel de abastecimiento del Gran Mercado Mayorista de Lima y, por ende, al nivel de precios”, indicó.

Sobre una posible escasez de alimentos en los próximos meses, el gerente general de EMMSA le puso paños fríos al asunto, no obstante, advirtió que en los meses de setiembre y octubre se comenzará a sentir el incremento de sus precios debido a que se trataría de una nueva cosecha, ya afectada por los altos costos de fertilizantes y combustibles.

“No lo llamaría crisis a lo que sucederá en los próximos meses, pero si va a haber un incremento en el precio de los alimentos. Hoy tenemos abastecido el mercado con las cosechas que se hicieron con los productos (combustible, fertilizantes, etc) antes de que suba a este nivel”, precisó.

“En la siguiente cosecha, ya es cuando se sentirá el golpe. Calculamos que en unos dos o tres meses ya se van a comenzar a incrementar los precios. Hay distintas variables que están afectando directamente el nivel de precios, y no podemos hacer nada ante ello”, finalizó.

Cocineras de Ollas comunes en medio de la pandemia del coronavirus. Fuente: Agencia Andina.

