Contraloría advierte que urea no llegaría al Perú en el plazo esperado de 35 días

La empresa brasileña MF Fertilizantes ganó la licitación de Agro Rural (Midagri) para proveer al Estado Peruano de urea.

La semana pasada, el Gobierno anunció que la empresa brasileña MF Fertilizantes había ganado la buena pro de la compra de fertilizantes urea en el Perú, para mitigar la crisis de fertilizantes en los agricultores. Así, esta se había comprometido a entregar un primer lote en 35 días, lo cual sería hasta la primera semana de junio. Sin embargo, ahora la Contraloría de la República advierte situaciones adversas.

La entidad realizó un comunicado, donde advirtió que el proceso de compra podría verse afectado. Primero, señaló que el Comité de Negociación del Estado que llevó a cabo la licitación admitió dos ofertas que no cumplieron con los criterios, estas correspondían a Dreymoor Fertilizers y la empresa seleccionada. Esto, por un lado, no garantizaría la calidad de los fertilizantes ni el tiempo de entrega.

Así, la Contraloría advierte que la misma compañía MF Fertilizantes, que participó en la segunda convocatoria para cubrir la demanda de la campaña agrícola 2022-2023, no asegura que realizará la entrega en 35 días. Además, el organismo sostiene que en el contrato que se firmó entre el Estado y la proveedora, la primera entrega está condicionada a la recepción de la carta de crédito. Esto quiere decir que el plazo de entrega dependerá de las gestiones que la entidad efectúe ante el banco que corresponda para obtener la carta de crédito.

Esta condición es distinta a las especificaciones técnicas que se fijaron en el proceso de postulación, donde el plazo de entrega correría desde la notificación de la aceptación de la oferta o intención del proveedor/exportación. A pesar de ello, el comité evaluador le otorgó el mayor puntaje a la empresa brasileña y no observaron que la propuesta no cumplía con las condiciones establecidas.

Por otro lado, la Controlaría también evidenció que en los documentos consignados a la empresa MF Fertilizantes no se consignó el porcentaje mínimo de la granulometría de urea. Sin embargo, el Comité de Negociación la calificó como apta.

El Gobierno había recibido un total de 79 ofertas en la convocatoria para la compra de fertilizantes, de las cuales optó por la de MF Fertilizantes, que ofrecía la urea a US $760 por tonelada.

MIDAGRI DESCARTÓ A EMPRESA QUE OFRECÍA UREA A MENOR PRECIO

De acuerdo a un primer informe difundido por el programa Contracorriente, de Willax TV, Agro Rural descartó a una empresa que ofrecía el fertilizante urea a menor precio, dentro del proceso de licitación. La razón habría sido que esta compañía, de origen estadounidense, presentó un documento en inglés, sin traducción al español.

La compañía Global Investments Group (GIG) ofertó a US $650 la tonelada de urea. Por otro lado, la empresa elegida por el comité evaluador, MF Fertilizantes, pidió US $760 por cada tonelada. Esta cifra es US $110 dólares más costosa que la ofertada por la competencia.

El Comité de Negociación para la Contratación Internacional de Adquisición de Fertilizantes Nitrogenado de Urea de Uso Agrícola señaló que el producto de GIG incumplía con las exigencias de calidad o iba a tardar demasiado en llegar al país. Pero los miembros del comité ni siquiera revisaron la propuesta porque los certificados de calidad ISO estaban en inglés.

Además, GIG aseguró que estaba en condiciones de proveer todo el producto en una sola entrega, a diferencia de la compañía ganadora de la licitación, que lo hará en al menos dos entregas. La empresa americana señaló que en un plazo de 12 días podría entregar las 73 mil 529 toneladas de fertilizante.

“Tenemos urea en el puerto de Houston, lista para ser cargada e inspeccionada en puerto de carga, este producto llegaría en 12 días. Nosotros íbamos a mandar todo. No conviene enviar por parte porque sale más caro el costo logístico”, informó el representante de Global Investments Group (GIG), Fabrizio Fabiani, al diario La República.

