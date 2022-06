Julio Chávez: “Con relación al acuerdo que hay con Alianza para el Progreso, en principio debe respetarse” | ENTREVISTA

Alcalde de SMP Julio Chávez pide declarar en emergencia el distrito

La semana pasada, un audio de la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, sobre Acción Popular (AP) remeció el ambiente político. En la grabación, difundida por el diario Correo, la integrante de la Mesa Directiva calificó como “una banda delincuencial” al partido de la lampa. Esto provocó el inmediato rechazo de la bancada de AP y las posteriores disculpas de Camones y su partido Alianza para el Progreso (APP).

Debido a la controversia, Infobae entrevistó en exclusiva a Julio Chávez, flamante secretario general de AP y alcalde del distrito de San Martín de Porres, quien responde sobre si su agrupación debería respetar el acuerdo con APP para que este año lidere la Mesa Directiva del Parlamento. Además, brinda detalles de la reorganización interna.

En los últimos días se difundió un audio de la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, quien calificó como una “banda delincuencial” a su partido. ¿Cuál es su posición frente a esta expresión?

En principio, nosotros hemos rechazado estas expresiones lamentables porque no se condice de ninguna manera con el comportamiento de miles de militantes del partido y, muchos menos, con la historia de Acción Popular. Si ella (Lady Camones), tal vez, quiere referirse a la conducta individual de alguien en particular, lo puede hacer. Pero, de ninguna manera, puede generalizar e involucrar a un partido de tanta historia como el nuestro. Hay que destacar, además, que ella misma ha salido a pedir disculpas, excusarse y aclarar que tiene esta opinión sobre el comportamiento de algunos congresistas de la bancada, entendemos que ha sido un error y lo damos por zanjado.

El calificativo de la congresista Camones apunta a su correligionario Darwin Espinoza, al que señalan de pertenecer al grupo llamado “Los Niños”. ¿Cómo toma que su partido sea relacionado últimamente con los cuestionamientos que hay contra cinco parlamentarios que tendrían nexos con el gobierno?

Sobre algunos congresistas de la bancada frente a esa acusación bastante grave, evidentemente, ellos están en la obligación de aclarar y también defenderse. Esperamos que puedan probar que no tienen nada que ver con lo que se les están sindicando y que si, al final, se probará algo que tendrían algún grado de responsabilidad, el partido no va avalar ni apañar a nadie que se haya apartado de la línea histórica y del comportamiento de Acción Popular. Entonces, nosotros esperamos que ellos entiendan de que, por encima de todo, está la salud institucional de un partido de 66 años y que, de ninguna manera, sus comportamientos nos pueden perjudicar.

Pero dentro del nuevo grupo de dirigentes que a usted lo acompaña están los congresistas Elvis Vergara e Ilich López, quienes son relacionados a “Los Niños”.

En aras de la salud institucional y para no perjudicar la imagen de la nueva dirigencia, ellos han presentado su licencia para apartarse temporalmente mientras duren sus investigaciones. Nadie los está condenando ni juzgando, eso es menester de los operadores de justicia.

El excongresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que “Los Niños” deberían ser expulsados. ¿Qué opina?

Creo que hay graves acusaciones sobre ellos. En principio, la primera acción que ha tomado la directiva es que se aparten. Sobre el resto, no hemos conversado aún y espero hacerlo en estos días. Luego de realizar una evaluación en la interna de Acción Popular, tomaremos una determinación sobre el particular. Aún no contamos con una posición formada.

Los congresistas señalados como integrantes del grupo 'Los Niños' son 6: Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López.

Algunas voces de la bancada de Acción Popular señalaron que debe evaluarse el acuerdo con Alianza para el Progreso respecto a la presidencia del Congreso. ¿Usted considera que tiene que respetarse o analizarse este punto?

No he conversado con los miembros de la bancada. Nosotros hemos sido proclamados hace una semana y en estos días se ha dado la semana de representación. Nuestros congresistas, en su mayoría, son del interior del país. Pero, en lo particular, creemos que el partido tiene una bancada importante y debe ser parte de la Mesa Directiva. No sé si presidirla en este periodo inmediato, pero sí debe formar parte de la próxima Mesa Directiva. Ahora, con relación al acuerdo que hay con Alianza para el Progreso, en principio debe respetarse. Solamente si habría condiciones que cambian radicalmente lo que fue pactado, habría razones para variar el acuerdo. Vamos a conversar con los congresistas para saber la postura de la bancada y también del partido.

¿A qué congresista de APP mira con proyección para liderar la Mesa Directiva?

La presidencia del Congreso debe ser propuesta por APP, pero debería contar con el apoyo de las demás fuerzas políticas.

Hace unos días se dio a conocer que 500 militantes de su partido pidieron la anulación de las elecciones internas que lo dieron como ganador. Quieren nuevos comicios. ¿Cómo toma esta exigencia?

Desconozco de algún pedido de nulidad. He escuchado también esa información, pero quiero saber quiénes son. Me imagino que si hay algún pedido, debió presentarse ante el comité electoral. Pero, como te digo, no tengo conocimiento. No sabría decirte al respecto.

¿Qué acciones han tomado frente a la toma del local de su partido tras su proclamación?

Se han interpuestos denuncias penales y demandas civiles por los daños ocasionados contra nuestro local y para evitar que quieran ocasionar nuevos daños.

¿En qué situación queda el señor Edmundo del Águila, quien se presentaba como secretario general de AP?

El señor Del Águila no ganó las elecciones. Se ha aprobado que hubo una adulteración que sustrajo ilegalmente el computo de mesas que no fueron escrutadas. Eso ya está siendo materia de una denuncia penal y, por lo tanto, se cometió un fraude. Ocho meses después de ha logrado hacer justicia y lo único que pasa es que el Comité Ejecutivo que ganó las elecciones ha sido proclamado. El señor Del Águila continúa con su condición de un militante más. Ninguna decisión que haya podido tomar tiene vinculación con el partido porque no estaba reconocido. La nueva dirigencia es la que asumirá la dirección del partido y lo que esté pendiente, vamos a terminarlo en los próximos días.

¿Qué tareas inmediatas tiene para su partido? Asume en un contexto electoral.

Sí, ciertamente agarramos la dirección del partido en pleno proceso de inscripción de listas que ha cerrado el pasado 17 de junio. Estamos asistiendo en estos momentos a nuestros candidatos. Tenemos casi 500 candidatos a nivel nacional. Estamos ayudando, por ejemplo, a una lista que ha sido observada por temas subsanables. Tratamos de acompañar a los candidatos y personeros para que el partido tenga la mayor participación posible en estos comicios de octubre.

En paralelo, estamos viendo la organización del partido. Hace siete años que no teníamos dirigencias. Tenemos que restablecer la línea del partido. Hemos marcado que somos oposición al gobierno de turno. Nosotros no vamos avalar ningún tipo de componenda ni un arreglo bajo la mesa para canjear votos por ministerios ni puestos públicos. También enfatizaremos en la lucha contra la corrupción de adentro y fuera. Así como vamos a exigir a nuestros congresistas, gobernadores regionales, regidores que se comporten a la altura de la historia del partido, también pediremos que las autoridades comparezcan ante el Congreso de la República y el Ministerio Público; en este caso, al presidente de la República por las acusaciones que hay en su contra. Esa será la línea del partido.

¿Tendrán candidatos en todas las regiones?

El partido va participar en la mayor cantidad de regiones. Tenemos a la fecha, al cierre del proceso de inscripción, nueve listas para las candidaturas regionales, 61 listas provinciales y 285 listas distritales. Esa es la participación que hemos desplegados. Esperamos empujar nuestra candidatura para tratar de tener el mayor respaldo posible el próximo 2 de octubre.

Para la alcaldía de Lima no se tendrá candidato. Eso afectará, sin duda, a las listas distritales.

No, en Lima no habrá candidato. Es lamentable porque teníamos cuatro precandidaturas y, al final, no vamos a participar por los problemas internos que usted ya conoce. Desde luego, siempre la candidatura de Lima es una caja de resonancia no solo para las candidaturas distritales, sino para todo el país. Pero, bueno, tendremos que asumirlo con lo que tenemos.