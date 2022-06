John Kelvin responde a críticas por concierto benéfico que se realizará a su favor

John kelvin aseguró que el concierto benéfico es para el beneficio de sus 6 hijos. (Foto: Facebook)

El último sábado 25 de junio, John Kelvin volvió a pronunciarse en sus redes sociales para defenderse de las críticas que ha generado el concierto benéfico que están organizando varios artistas para ayudarlo mientras cumple su condena en prisión.

Recordemos que, el cantante está recluido en la cárcel tras haber sido declarado culpable de violencia física, psicológica y sexual a la madre de sus hijos, Dalia Durán, y tendrá que cumplir 21 años encerrado. A través de sus redes sociales, fue el propio cumbiambero quien compartió el anuncio del evento.

Esta noticia no ha sido bien recibida y diversos cibernautas expresaron su rechazo. Por ello, John Kelvin publicó un nuevo comunicado en su cuenta de Facebook y comenzó agradeciendo el apoyo de sus colegas por preocuparse por él, para luego responder a las críticas.

“Ante esta situación muy difícil que estamos pasando tanto para mis hijos, mi familia y para mí, quiero agradecer a mis hermanos musicales por el apoyo y la iniciativa en conjunto con mi familia por la organización de este evento”, se lee en las primeras líneas de su texto.

Asimismo, aseguró que el show es para beneficio de sus 6 hijos. “Este evento es realizado para mis 6 hijos, ya que como saben, yo siempre me he preocupado por el bienestar de ellos. Nunca los dejaré desamparados, ni aún estando privado de mi libertad. No están solos, los amo”, agregó.

Finalmente, recalcó que se siente muy agradecido por las amistades que lo están apoyando para realizar el espectáculo y señaló que desea regresar a la música, pues es una de sus más grandes pasiones. Cabe mencionar que, sus publicaciones son hechas por su equipo de trabajo.

