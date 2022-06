Indignación por evento a favor de John Kelvin, sentenciado a 21 años de cárcel por violencia contra Dalia Durán

Usuarios indignados por concierto a favor de John Kelvin. (Foto: Composición)

John Kelvin, el cantante de cumbia que está recluido en la cárcel tras haber violentado física y sexualmente a su esposa Dalia Durán, ha anunciado un concierto benéfico a su favor. Esta noticia no ha sido bien recibida y diversos cibernautas expresaron su rechazo.

A través de sus redes sociales, fue el propio cantante quien compartió el anuncio del evento que se viene preparando, aunque no se especifica el motivo de este show. Según explica Kelvin, son sus amigos quienes están trabajando para llevar a cabo el concierto.

En su publicación escribió: “¡Todos por John Kelvin! Vamos todos a salsicumbiar con mis grandes amigos exponentes de la salsicumbia pal bailador”. Incluso, agradeció a los artistas que se solidarizan con él y muestran compañerismo en los momentos que él considera difíciles.

PUEDES LEER: Las impactantes declaraciones que Dalia Durán dio en el programa de Magaly Medina

John Kelvin anuncia su concierto. (Foto: Instagram)

Como era de esperarse, diversos usuarios se pronunciaron en la publicación y mostraron su indignación y completo rechazo. La gran mayoría aseguraba que no hay ningún motivo para estar del lado del cumbiambero e incluso pedían que el apoyo sea para Dalia Durán y sus hijos.

Algunos comentarios incluso calificaron de vergonzoso el actuar de los compañeros musicales de Kelvin. “Vergonzoso. Que se quede donde está y pague lo que hizo”, “El que sea buen cantante no le quita el título de agresor y eso no se borra”, “Resulta que ahora hacen eventos solidarios para feminicidas. ¿Qué clase de artistas serán? Una vergüenza!”, se lee en la red social.

Usuarios rechazan concierto a favor de John Kelvin. (Foto: Captura)

Usuarios rechazan concierto a favor de John Kelvin. (Foto: Captura)

Por otro lado, otros usuarios pidieron que un trabajo como ese sea para beneficiar a sus hijos con Dalia Durán. “Ese dinero debería ir para sus hijos que necesitan dinero para subsistir, no para él. Los hijos no tienen la culpa de las acciones de los padres, más conciencia por favor”, “¿Para qué? ¿Para que siga pagando el abogado? ¿Para sus hijos?”, “Mejor no, todo para sus hijos”, fueron algunos de los comentarios.

Usuarios rechazan concierto a favor de John Kelvin. (Foto: Captura)

Usuarios rechazan concierto a favor de John Kelvin. (Foto: Captura)

Sin embargo, también hubo un grupo de usuarios que apoyaban al artista. Muchos de ellos aseguran que merece una segunda oportunidad en la vida y señalan que “solo cometió un error como cualquier persona”.

¿POR QUÉ FUE SENTENCIADO JOHN KELVIN?

El Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó 21 años de prisión contra John Kelvin, además de interponerle una reparación civil de 10,000 soles para a favor de Dalia Durán. El cantante fue hallado culpable de los delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y también por violación agravada en contra de su esposa y madre de sus hijos.

Como se recuerda, el 5 de julio del 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento que se ubicaba en el distrito de San Miguel. En aquella ocasión, la cubana asistió al programa de Magaly Medina para relatar toda la pesadilla que vivió con su aún esposo.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, reveló.

Por otro lado, confesó que el cumbiambero también la agredió físicamente la misma noche. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, relató.

SEGUIR LEYENDO: