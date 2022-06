Productora de Guillermo Dávila respondió a Magaly Medina: “No la condicionamos, se le pidió respeto”

Productor del evento de Guillermo Dávila explicó que nunca se le condicionó a Magaly Medina. (Foto: Composición)

Luego que Magaly Medina decidiera rechazar una entrevista con Guillermo Dávila porque le prohibieron preguntarle sobre su hijo Vasco Madueño, la productora que trae al venezolano a Perú decidió pronunciarse. Ángel Urpeque, representante de Urman Show, indicó que lo único que le pidieron a la periodista es respeto para el invitado.

En su programa de la noche del 22 de junio, la conductora de TV explicó que el mánager del intérprete venezolano se comunicó con su producción para coordinar una entrevista en el set de ATV, sin embargo no llegaron a buen puerto con respecto a los acuerdos.

“Guillermo Dávila se comunicó con nosotros, a través de su mánager y dijo que quería venir al programa, pero me dijeron; eso si, no quiere que Magaly le pregunte sobre el tema de Vasco Madueño... Ah, no pues a mí el invitado no me va decir que cosa le pregunto y que no le pregunto...”, señaló la conductora en su espacio de ATV.

“¿Yo que soy? sobona profesional, soy periodista, yo he venido acá para incomodar, no he venido para sobonear”, acotó bastante fastidiada.

Estas palabras no cayeron en saco roto. La productora decidió pronunciarse al respeto y aclarar que nunca se condicionó a presentadora de televisión.

“No es verdad que se haya condicionado a los medios de prensa para realizar una entrevista e incluirlos en la agenda del artista, al hacer estas afirmaciones ella insulta no solo a un programa de televisión y sus conductores, es un insulto a todo el gremio periodístico, los ha llamado títeres y sobones, solo porque no hemos ido a su programa”, indicó Ángel Urpeque, representante de Urman Show.

Asimismo, se refirió a la supuesta condición que le pusieron a la producción de Magaly Medina. “Es cierto que hubo comunicación, en honor a la verdad fue a su productor a quien se le pidió respetar al artista al tratar temas personales, no se le exigió ningún tipo de exclusión, lo único que queríamos es que ella sea respetuosa con el artista y respete que si él responde o no las´preguntas personales”, indicó.

“Que sea respetuosa porque el también es un ser humano, con errores y aciertos como ella y como todos, siempre hicimos hincapié en el respeto que debería haber. No habiendo acordado una fecha para la entrevista, porque no podemos cancelar programas irrespetuosamente por escoger otros programas, ella no puede difamar afirmando que no fuimos por que se le condicionó la presencia del artista vetando temas. Al público le decimos vean todas las entrevistas realizadas en todos los medios locales, están colgados en todas las redes y digan ustedes mismos si se vetaron temas”, acotó Urpeque.

Asimismo, y con la intención de poner paños fríos al asunto, invitó a Magaly Medina a que disfrute del show, pues no tienen nada contra ella.

Cabe recordar que el concierto de Guillermo Dávila es este sábado 25 de junio y cuenta con un 20% de descuento. Puedes encontrar las entradas en Teleticket plataforma web y en tiendas Wong y Metro. La cita es en el Círculo Militar de Jesús María, ubicada en Av. Salaverry # 1650 Jesús María. Habrá un meet and greet en el Restaurante y Pollería Bolívar.

Magaly Medina dice que Guillermo Dávila no quiso hablar del tema Vasco Madueño por eso no acepto entrevistarlo. Video: ATV / Magaly Tv: LA Firme

