SJM: adulta mayor salió a caminar y terminó siendo asaltada por unos delincuentes

No respetan ni a los de la tercera edad. Unos delincuentes no tuvieron reparo en arrebatarle sus pertenencias a una anciana que iba caminando por la cuadra 7 del jirón Manuel Montero Rosas, en San Juan de Miraflores.

Las cámaras de vigilancia registraron los momentos en los que esta señora iba caminando en esta calle desolada cuando, de pronto, se ve en la imagen la presencia de dos hampones, uno de ellos verificando que nadie pudiese captar su malévolo accionar y el otro sometiendo a la mujer.

Según pudieron comentar los vecinos del sector la delincuencia se ha convertido una constante en dicha zona, por lo que raqueteros y demás malvivientes se suelen reunirse muy cerca de la zona del robo en el parque el Trébol para libar licor, consumir sustancias ilícitas y posterior a ello cometer sus fechorías.

“Lo que pasa es que vienen bastantes a tomar en el parque porque también está oscuro y no hay mucha seguridad. A partir de las 10 u 11 se juntan y se ponen a tomar. Están habiendo bastantes delincuentes por eso nosotros estamos pensando es que la única forma de defendernos es poner unas rejas y contratar vigilantes”, dijo un vecino a Panamericana.

Además, los moradores de este sector solicitaron el apoyo de la policía y el serenazgo para poder frenar esta tanda de robos y disminuir la presencia de estos delincuentes.

“Más iluminación, más seguridad que los policías ronden. No tenemos la confianza de mandar los niños al parque porque están los borrachos tomando o fumando, entonces no hay seguridad ni confianza”, mencionó un padre de familia que no permite que sus menores hijos salgan de su casa por temor a que puedan ser víctimas de la delincuencia.

Las imágenes que captaron las cámaras de vigilancia ya están en manos de las autoridades para que puedan identificar a estos delincuentes.

CANSADOS DE DELINCUENCIA

No solamente asaltan a indefensas personas de tercera edad, sino también se llevan motos. La delincuencia en la zona sur de la capital no tiene límites y vecinos han denunciado el robo de vehículos y otras pertenencias. Todo ello es producto a la falta de la presencia policial y de serenazgo, según pudieron denunciar los vecinos, quienes extienden el llamado para que puedan dar un alto a estas conductas delictivas.

