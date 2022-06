Natalié Vértiz aclara que tendrá varias escenas en Al Fondo Hay Sitio: “Yo tengo un contrato de por medio”

Natalie Vértiz será la nueva rival de Teresita en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Composición)

Natalie Vértiz sorprendió al aparecer este viernes en un avance de Al Fondo Hay Sitio. La conductora de Estás en Todas interpretará a Estefanía, la nueva pareja de Richard Wilkinson (Paco Bazán). En las imágenes se puede ver al hijo de la Teresita pidiéndole a su mamá permiso para pasar más tiempo con la pareja de su padre.

La hija menor de Doña Nelly no pudo ocultar su asombro y presa de su curiosidad va a la casa de Richard. De pronto abre Estefanía, quien muy contenta le abre y asegura saber de ella. Este nuevo personaje es interpretado por nada menos que Natalie Vértiz. Y lejos de ser solo una aparición, la modelo aseguró en su programa que habrán muchas más escenas donde su papel dará mucho de qué hablar.

“Yo les dije que había empezado un proyecto nuevo, lo único que puedo decir es que mi personaje va a sorprender. Esto no es insertar una imagen, hay todo un cuento”, empezó Natalie muy emocionada, siendo interrumpida por Hugo García.

El chico reality anunció las imágenes donde aparece la joven. Tras ello, Vértiz indicó que está muy emocionada con esta oportunidad. Cabe indicar que no es la primera vez que la exreina de belleza aparece en una producción. Sin embargo, a diferencia de los proyectos anteriores, asegura que esta vez sí podrá desarrollarse mucho más como actriz.

“Estoy contentísima porque obviamente Al Fondo Hay Sitio es una serie que siempre he admirado. ¿Si será solo un cameo? Yo tengo un contrato de por medio, yo hago de todo, tengo varias escenas, espero quedarme uhhh (más tiempo). Estoy contenta porque la historia entre Estefanía y la Teresita va a dar de qué hablar. Así que tienen que ver lo que va a pasar la próxima semana, no puedo decirle (más)”, contó muy emocionada.

En el set Estás en Todas, Choca Mandros y Hugo García intentaron sacarle más información sobre su personaje, sin embargo, Natalie trató de ser cautelosa con ello.

“Juniorcito (hijo de la Teresa) me ama, nos entendemos muy bien, no puedo hablar mucho porque recién estoy empezando, no vaya a ser que me saquen por hablar de más, pero tienen que seguir viendo Al Fondo Hay Sitio porque hay más personajes nuevos como el mío”, indicó la conductora de TV.

LA HISTORIA ENTRE TERESA Y RICHARD

Como se recuerda, Teresa Collazos tuvo una relación con Richard Wilkinson, producto de ello tuvieron a Richard Junior. Sin embargo, el piloto salió huyendo al atemorizarse de que sería padre. La joven terminó asumiendo su maternidad sola y con el apoyo de su familia, los Gonzales. Así quedó la historia de la Tere en último capítulo de Al Fondo Hay Sitio.

Tras el regreso de la serie, se ve que el hijo de Teresa se ha convertido en un niño bien portado, además de culto y con mucho interés en la bolsa de valores, gracias a las influencias de Doña Francesca, con quien vive. También domina el inglés a la perfección y entiende la situación de sus padres. Según se dio a entender, el pequeño tiene contacto con su progenitor, a quien ve cada fin de semana.

En esta historia aparecerá Estefanía, la nueva pareja de Richard. Al parecer, ha sabido ganarse el cariño de su “hijastro”, generando los celos de Teresita. Una nueva rival aparece en la vida del pintoresco personaje, pues aún no ha olvida al padre de su hijo.

Natalié Vértiz aclara que tendrá varias escenas en Al Fondo Hay Sitio. | Video: América TV

