Guillermo Dávila: “Me gustaría compartir escenario con Vasco”| ENTREVISTA

Guillermo Dávila estará este 25 en un concierto en Lima. Foto: Facebook

El cantante venezolano Guillermo Dávila que estará este 25 de junio brindando un concierto como parte de su gira internacional ‘Cerca de ti’ en Lima, comentó en una entrevista para Infobae que tiene toda la disposición para ver y compartir escenario con su hijo peruano Vasco Madueño. Incluso, remarcó que muchas veces se le ha hecho la invitación, pero lamentablemente, hasta ahora no han podido concretar la reunión.

En otro momento, opinó sobre el desempeño de su hijo en escenario. El artista dijo que es importante que se siga preparando y tome la carrera en serio para que pueda avanzar en esta carrera. Asimismo, no descartó brindarle un consejo, pero su intención antes de ello, es tener una relación más cercana.

¿Has invitado a su hijo Vasco al concierto?

Sí, siempre... ¿cómo no?... claro que sí.

Más allá de las cámaras... ¿te gustaría tener una conversación sincera con él, sin los reflectores?

Sí, también, desde luego que sí. Yo estoy dando el primer paso hace tiempo, más allá de las cámaras siempre ha sido mi objetivo ... porque no he tenido otro objetivo ni otro principio con respecto a él.

Guillermo Dávila confirma que Vasco Madueño es su hijo. (Foto: Instagram)

Has recibido muchas críticas sobre tu paternidad, ¿cómo has tomado estas opiniones?

Yo respeto todo lo que puedan decir... tal vez algunas personas puedan tener algo de conocimiento, pero algunas veces inclusive por mis redes yo he invitado a la gente a que tenga un poco más de paciencia y que traten de meterse en sus asuntos, porque esto es algo tan privado que muchas veces creen saber más de lo que es, y están equivocados . No puedo llevarles la contraria tampoco, son libres de hacer lo que quieren, y respeto su punto de vista.

¿Has podido escuchar las presentaciones que ha tenido Vasco Madueño en el género lírico y latinoamericano?

No, en ningún momento él me notificó que lo iba hacer o no, de hecho yo estaba acá en Lima y más de una vez lo invitaba y no podíamos coordinar , y me decían salió cantando en un programa y yo realmente estoy metido en un estudio y no podía. Lo he visto en videos de mala calidad.

¿Cuál es tu apreciación como cantante?

Está bien, chévere, tiene que perfeccionarse, tiene que agarrar esto de verdad y desde adentro.

¿En algún momento te gustaría compartir escenario con él?

Claro, por supuesto.

¿Qué le aconsejarías a Vasco para que agarre fuerza en su carrera musical?

Yo no lo veo como un principiante, creo que puede tener talento pero lo importante es que siempre tiene que prepararse , es lo que a mi me hicieron entender, que él estaba estudiando, tomando clases con un profesor argentino, ese es el camino. T ambién existe la posibilidad de que yo pueda darle uno que otro consejo pero primero tiene que haber una evolución en la relación de nosotros.

Entonces, ¿antes del acercamiento musical consideras que debe haber una acercamiento más íntimo?

No hay condiciones, simplemente si él quiere consejos, yo se lo doy, antes o después, como venga.

¿Qué estás preparando para este concierto de la ‘Gira cerca de ti’?

Es un concierto que he esperado mucho en hacer, hay un público bien atento a esto. Tengo planeado hacer un concierto excelente y digno de toda esa gente que me ha estado siguiendo.

Guillermo Dávila en concierto. Foto: Facebook

¿Por qué el nombre ‘Cerca de ti’, un motivo en especial?

Hace mucho tiempo estaba intentado estar cerca del público peruano, no se dio la oportunidad, por eso insistimos tanto con el nombre ‘Cerca de ti’. Queremos hacer un show para estar cerca de toda mi gente.

¿Después de cuánto tiempo cantarás en Lima?

Después de terminar mi participación en La Voz Perú, me invitaron a cantar en un sitio mucho más pequeño, por dos fechas, lo hicimos y la verdad que agotamos y fue una experiencia muy especial.

¿Qué sentimiento tienes La Voz Perú? ¿Te gustaría volver a participar?

Claro, si me invitan sí. Lo recuerdo con cariño porque me hicieron sentir buena onda, no solamente los talentos sino los técnicos y también los productores del programa. La Voz Perú para mi es un programa excelente a nivel mundial.

¿Consideras que en el público que te sigue hay jóvenes que le gusta la música romántica?

Yo creo que sí hay mucha gente joven que le gusta la música romántica. Digan lo que diga acerca de los géneros musicales, todo está muy cerca del romanticismo y puede ser interpretado de una manera u otra.

¿Cuántos días estarás por acá? ¿Visitarás a amigos peruanos como las cantantes Daniela Darcourt y Eva Ayllon?

Seis días y, por su puesto que voy a buscarlas, a penas llegue y si pueden asistir a mi concierto para que me corrijan y me den puntos, mejor (risas).

Una invitación para que sus fans peruanos vayan a su concierto...

Espero poder compartir con todos ustedes, esta noche y que se diviertan muchísimo. Los espero porque vamos a compartir cosas fabulosas, entre ellas, mis canciones para divertirnos un montón y pasarla muy bien. Quiero que me acompañen en este show que es sumamente importante. Las entradas pueden encontrarlas en Teleticket con un 20 % de descuento hasta el viernes 17 de junio.

Guillermo Dávila en concierto en Puerto Rico. Video: Canal youtube AKISTOIPR.

