Carlos Zambrano encaró a rival por celebración y todo terminó en una gran gresca entre Boca y Unión

El central de la selección peruana se molestó y fue encarar al rival por su celebración. Las cosas se salieron de control. VIDEO: SportsCenter.

Carlos Zambrano fue titular en el Boca Juniors vs Unión de Santa Fe, en el marco de la quinta fecha de la Liga Profesional Argentina. El equipo en general no tuvo un buen partido y terminó cayendo por 2-1 en el final del compromiso. Franco Troyansky fue el autor del gol y su celebración no le gustó para nada el central, quien fue a encararlo, lo empujó y todo terminó en una gran gresca entre jugadores de ambas escuadras.

Una vez finalizado el compromiso en el estadio la ‘Bombonera’, e l ‘León’ se acercó al futbolista argentino y terminó empujándolo . En los minutos previos, el delantero pateó el penal, marcó y se quitó la camiseta para mostrársela a la tribuna en la celebración. Esto provocó que los hinchas del cuadro ‘Xeneize’ se molestaran y el ambiente se calentó, incluyendo a los jugadores.

Luego del empujón, algunos futbolistas del equipo contrincante se acercaron y pecharon al ‘Kaiser’, pero rápidamente futbolistas de Boca Juniors reaccionaon y se pusieron en defensa del peruano. Luis Advíncula también aparece en escena e intenta defender a su compañero en la selección peruana y trata de acercarse al protagonista del gol. En los siguientes segundos se ve una gran multitud entre insultos y empujones. Dario Benedetto fue el que más molestia mostró y tuvo que ser detenido por un compañero para que las cosas no pasen a más.

En otras imágenes se puede ver al colombiano Frank Fabra ofuscado por el momento. Se le puede escuchar diciendo: “¿Viste lo que hizo? ¿Por qué no le dices nada?”, mientras intentaba buscar al futbolista que marcó la diferencia. La celebración fue muy parecida a la de Lionel Messi mostrando la camiseta a los hinchas del Real Madrid.

Por el momento no se ha anunciado si habrán sanciones para los futbolistas involucrados en la pelea al final del compromiso. Boca Juniors se quedó con nueve puntos y deberá recuperarse en la sexta fecha para seguir peleando en lo más alto de la Liga Profesional Argentina. Su posición en la tabla recién se conocerá el domingo.

Los futbolistas terminaron a los golpes en La Bombonera

BOCA JUNIORS 1-2 UNIÓN DE SANTA FE

El partido estuvo 1-1 hasta poco del final, pero Izquierdoz hizo falta en la puerta del área, por lo que recibió la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado. El VAR dictaminó penal en el cierre y a partir de dicha acción, se produjo una secuencia que terminó en escándalo: El guardameta García le atajó el disparo a Troyansky, pero el video arbitraje confirmó que el número 12 se adelantó. En la revancha, el N° 33 de los de Santa Fe mejoró la ejecución y puso el 2-1 para volver a ganar en la Bombonera tras siete años.

El dealntero celebró quitándose la camiseta y provocó la molestia de todos. VIDEO: TyC Sports.

BOCA DEBE PENSAR EN LA LIBERTADORES

Desde ahora, Boca Juniors deberá dejar todo atrás y concentrarse plenamente en la Copa Libertadores, donde deberán medirse ante Corinthians de Brasil en los octavos de final del torneo Conmebol. Este martes 28 de junio jugarán de visita y esperan encontrar un buen resultado para cerrar de la mejor manera en el estadio de la Bombonera con su gente en el partio de vuelta.

