Profesionales con inglés avanzado llegan a ser más demandados que los que tienen un postgrado

Debido al boom agroindustrial y minero en el Perú, empresas del ambos sectores están requiriendo a profesionales con dominio de inglés.

A pesar que los estudios de un postgrado como un MBA, diplomado o curso de especialización avalan a un profesional para ser contratado en un puesto laboral, hoy las empresas privadas demandan cada vez a más a los perfiles que cuenten con un nivel avanzado de inglés, señaló Mario Bonifaz, Brand Manager de Bumeran Selecta en Perú.

Según el vocero, el promedio de empresas que solicitan la contratación de un profesional con dominio de inglés avanzado es de un 15% y se estima que esta cifra va a registrar un incremento en los próximos años. Y con respecto a las posiciones que requieren más profesionales con este requisito indispensable son los departamentos financieros y TI (Tecnología de la Información) .

En ese contexto, el ejecutivo explicó que las empresas están contratando a más profesionales que dominan el inglés, debido a que en su día a día, tratan sobre negocios o cierran alguna venta con otras organizaciones que tienen su casa matriz en Estados Unidos o Europa. Es así que sectores como el agroindustrial o la minería también están requiriendo de estos perfiles.

En cuanto al salario, Bonifaz indicó que esto va a depender del grado de responsabilidad y tamaño de la compañía, pero sostuvo que el sueldo un profesional que sabe inglés avanzado es entre un 10% a 15% mayor que algún otro perfil profesional que requiera algún MBA, diplomado o curso de especialización.

“Dentro de nuestra experiencia hemos visto que un puesto para un analista programador de Java que no necesita inglés su sueldo es de S/ 4,500; sin embargo; varias startups extranjeras y que tienen muchas sucursales a nivel regional contratan a estos programadores, con un grado similar de experiencia y que dominan el inglés, con sueldos de entre US$ 7mil a US$ 8 mil”, dijo el experto.

COMUNICACIÓN MÁS FLUIDA CON EL EXTRANJERO

El vocerp comentó que las compañías regionales necesitan que los profesionales, ya sea en el sector financiero o tecnológico, realicen reportes con inglés técnico. “En el caso de las empresas mineras contratan a profesionales en los departamentos financieros que informen de lo que están pasando en la bolsa y en el mercado financiero en general a los CEOs”.

“Las empresas definitivamente priorizan en contratar a un profesional con inglés fluido, por sobre un estudio de postgrado. En muchas empresas este idioma es mandatorio y no negociable en los procesos de selección. Esto sucede porque las organizaciones quieren tener un nivel de comunicación suficientemente elevado, así como tener mayor acercamiento con contactos que en su mayoría hablan inglés”, comentó Bonifaz.

¿QUÉ CARGOS SON LOS MÁS DEMANDADOS CON EL IDIOMA INGLÉS?

Según Bumeran, el requisito de inglés avanzando también se solicita para posiciones jerárquicas; en ese sentido, los cargos más demandados en el mercado son para gerencias que tienen que enviar reportes directos hacia la casa matriz. Otro es el ejecutivo comercial que tiene que cerrar negocios con empresas extranjeras. Asimismo, perfiles financieros como los CFO (Chief Financial Officer) también son bastante requeridos, ya que tienen que hacer reportes contables y finanzas en inglés que tienen que enviar hacia el extranjero.

“Por ejemplo en el sector minero hay bastante demanda de empresas canadienses que buscan perfiles de financistas que manejen el inglés, debido a que tienen que hacer reportes de sus activos que están en bolsa y que tienen que comunicar sus resultados a las casas matrices. Eso es su día a día de estas empresas”, comentó el especialista.

OPORTUNIDADES LABORALES

Con respecto al mercado laboral, Bonifaz dijo que hay un importante grupo de empresas peruanas que están invirtiendo sus activos en el exterior, tal es el caso de empresas del sector agroindustrial como Camposol, Virú o Don Ricardo que no solo tienen presencia en el país sino también en Países Bajos, Francia y otros países de Europa. “Es ahí donde se abren nuevas oportunidades para profesionales que manejen uno o más idiomas para hacer negociaciones”.

Asimismo, el experto dijo que hay empresas que requieren perfiles con idioma de inglés básico o intermedio, donde solo tienen que enviar algún correo o documento al extranjero; sin embargo, si un profesional quiere hacer una línea de carrera en una compañía es necesario que tenga un dominio de inglés avanzado, y así tener mayor ventaja con otros competidores o personas que trabajan con la misma área.

EMPRESAS CAPACITAN A SUS PROFESIONALES

Por otra parte, resaltó que cada vez más hay diversas compañías que capacitan a sus trabajadores con el idioma inglés, ya que a través de reuniones virtuales los profesionales de hoy también están haciendo cierres de negocio desde una oficina o desde casa. “En las empresas hoy es una práctica que están teniendo en reforzar el idioma inglés de sus colaboradores”, comentó.

También debido a las fusiones que hoy hacen las empresas con algunas organizaciones extranjeras para crecer más rápido, también está capacitando a los trabajadores para que utilicen el inglés cuando lo requieran. Asimismo, Bonifaz dijo que la contratación de una profesional con inglés se requiere una mayor inversión que algún otro perfil profesional que no se requiera un idioma.

