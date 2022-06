Mercado laboral IT: cómo se forman los que reclutan los perfiles más buscados

Las empresas IT buscan reclutadores especializados en el perfil que necesitan (Crédito: CONEXIONHR)

Carolina comenzó reclutando en empresas en 2009 y se encontró con que no existía una guía para su desafío diario: encontrar postulantes para las posiciones que necesitaban las empresas de IT. Así, armó su propia receta y salió a buscarlos, aunque con el tiempo y algunos errores se dio cuenta que no iba a lograr la fórmula perfecta.

Luego comenzaron a llegar los clientes y, con el aumento de la demanda, también fue cambiando el mercado. Para encontrar a los más buscados tuvo que abrirse a nuevos conceptos y dinámicas. “Es un trabajo que depende sobre todo de las ganas, de las competencias que uno va desarrollando, del gusto por lo difícil y los desafíos, de estar en constante movimiento, de creer en uno mismo y de saber que tu trabajo se va a ir modificando y que el perfil que buscás y cómo lo buscás no va a ser igual el año que viene”, dice Carolina Maristany, CEO de CONEXIONHR.

Carolina creó CONEXIONHR con base en la premisa de que ser selector IT no depende de consolidarse en una carrera, en una habilidad y una forma de hacer las cosas, sino de poder reaprender todo el tiempo y reinventarse. Hoy la compañía ofrece esta “receta” en todo el mundo y tiene más de 150 alumnos nuevos por mes.

Carolina Maristany, fundadora y CEO de CONEXIONHR (Crédito: CONEXIONHR)

Se trata de un curso con varios niveles y módulos que explica la dinámica de esta tarea y cómo iniciarse como reclutador. También ofrece la posibilidad de practicar como recruiter al terminar el estudio y, así, adquirir experiencia laboral que puede ser incluida en el curriculum. Hasta el momento, el 89% de las personas que realizaron esta formación trabaja de esto y es su principal sustento laboral.

El curso se transformó en una herramienta de posicionamiento en el mercado para perfiles muy demandados: reclutadores IT. Incluso, personas que no son del área de recursos humanos encontraron allí un trabajo donde ser útiles y estar “a la vanguardia”. Esta actividad, además, se adapta a sus vidas y no al revés, ya que es remota desde antes de la pandemia.

“En 2009 comencé a buscar perfiles de informática para empresas desde casa, con la PC, mi gato y WiFi, y en menos de un año tenía clientes de otro continente y tuve que salir a buscar ayuda. Sumar gente al equipo fue esencial ya que no existe una sola forma de reclutar sino que entre todos pensamos siempre la mejor respuesta a las demandas del mercado. Es una actividad donde podés autogestionarte y en donde siempre tenés que estar dispuesto a cambiar tu forma de trabajar y de ver tu trabajo. Y, para crear y tener distintos puntos de vista ¿qué mejor que ser muchos intercambiando ideas constantemente?”, manifiesta Maristany.

Con el aumento de los clientes, CONEXIONHR se reinventó para crear un servicio basado en la demanda. Para ello invirtió en su reorganización interna y creó un equipo interdisciplinario sumando más profesionales de HR junto con ingenieros IT y expertos en marketing y contabilidad, entre otros, manteniendo el foco en la calidad y el cuidado de sus dos tipos de clientes: el candidato y la empresa contratante, realzando el rol fundamental de los reclutadores en el proceso de selección para cubrir las vacantes más demandadas del mercado.

Los alumnos realizan prácticas reales que pueden incluir en su CV (Crédito: CONEXIONHR)

Por otra parte, la compañía automatizó sus procesos, pero mantiene un contacto personal y artesanal con los candidatos. Esto implica que el reclutamiento se gestiona en mínimos clics con respuestas en pocos minutos, en tanto la relación con el candidato es humana y real. “Invertimos en automatización, pero no para generar un vínculo frío y distante sino que incorporamos a los recruiters al equipo, generando un dispositivo de entrenamiento y acompañamiento de asistencia en línea las 24 hs., en diferentes canales de consulta y compartidos con colegas, lo que hace que todos nos sintamos parte de un equipo”, explica Maristany.

En esa línea, la compañía implementó un nuevo servicio: crear equipos de reclutamiento para clientes. “Hoy tenemos una estructura con una proyección de crecimiento de 130% anual y los clientes no solo nos solicitan cubrir las vacantes sino que se dieron cuenta que nuestra mejor materia prima son los recruiters que formamos”, dice la CEO de CONEXIONHR.

En tal sentido, el curso busca describir y atender el mercado actual, donde el recruiter trabaja con mucha presión y sin manual, y donde debe reaprender constantemente.