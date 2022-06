Paco Bazán quiere regresar a Al Fondo Hay Sitio: “Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos”

Paco Bazán pide ser llamado para la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura de TV)

Paco Bazán no fue ajeno al estreno de la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio. Como se recuerda, el actual conductor de El Deportivo de ATV, fue parte del elenco y tras anunciarse el final, se dedicó al periodismo; sin embargo, podría regresar al mundo de la actuación.

Durante la edición de su más reciente programa, el conductor señaló que vio bastante emocionado el estreno de AFHS, especialmente porque se hizo presente el hijo que tuvo en la ficción con la popular Teresita.

“ Estoy muy emocionado. Tengo la emoción de todo padre que conoce a su hijo. Hoy he conocido a mi hijo. Bueno, lo he vuelto a ver después de siete años . Es hermoso el niño. No es tan parecido a mí para ser honesto, pero es una mezcla hermosa entre la madre, que es guapísima, y el padre, que es un hombrón”, empezó diciendo.

Sin embargo, no fue lo único que dijo Paco Bazán en ese momento, el conductor de televisión también pidió ser llamado a las grabaciones para volver a interpretar el papel de Richard Wilkinson.

La figura de ATV aclaró que nada le impide estar en la producción de una telenovela pese a que tiene contrato con otra casa televisiva, pues una de sus clausulas le permite participar en ficciones, por lo que no tendría ningún problema en volver a Al Fondo Hay Sitio.

“A mí me parecería justo que ese niño crezca con su padre. El padre tiene que estar a su lado, así que Gigio (Aranda), antes que pongan a otro actor pensando que no puedo, mi contrato dice que sí puedo grabar ficción, puedo hacer teatro, telenovelas, películas, cafetines, unipersonales , así que tú me dices cuándo nos presentamos con el Richard Jr. y somos. Si mañana hay que estar en Pachacamac, ahí estamos”, manifestó.

Luego de pedir ingresar a AFHS, las bromas por parte de su equipo de producción no se hicieron esperar, pues muchos consideraron que se estaba ‘regalando’ a los organizadores de la telenovela.

Paco Bazán se unió a las bromas y sostuvo que si lo llegan a llamar, no dudará en informar si aparecerá en la nueva temporada. “¿Dónde está mi moño? Tráiganlo del otro set… Nunca hay que dejar a la sangre atrás, hay que abrazar a la familia. Ya les contaré si estoy o no en Pachacamac grabando ”, sentenció.

Paco Bazán se emocionó al ver a su 'hijo' en Al Fondo Hay Sitio, incluso pidió ser llamado para actuar junto a él.

¿CUÁNTO RATING LOGRÓ AL FONDO HAY SITIO EN SU ESTRENO?

Este 22 de junio, la historia de las queridas familias Maldini y Gonzales logró posicionarse como el más visto en su horario, con un rating general de 30.6 % puntos, un share de 45.9 % y picos de hasta 36.7 % (DE) puntos de rating en hogares (Lima + 6 ciudades). En la segunda media hora, logró obtener en promedio cada minuto, durante su emisión, el interés de 1,839,619 televidentes, según cifras emitidas por Kantar Ibope.

SEGUIR LEYENDO: