Jorge Montoya sobre elección de nueva Mesa directiva: “¿Acuerdos o repartijas?”

A pocas semanas de que el Congreso se reúna a elegir una nueva Mesa directiva ya se vienen voceando algunos nombres y planteando algunas alianzas entre bancadas a fin de lograr los votos necesarios para ser la lista ganadora. Sin embargo, congresistas como Jorge Montoya ven con desconfianza el proceso tras recordarse supuestos acuerdos cerrados durante la elección de María del Carmen Alva.

“¿Acuerdos o repartija?”, titula un hilo publicado en Twitter por el integrante de Renovación Popular. Sobre las menciones a acuerdos pactados en julio del 2021 sobre qué bancada asumiría la presidencia este año, señaló que “solo el tiempo pone en su real contexto los acuerdos (bajo la mesa) que existieron el año pasado por la pugna de la mesa directiva”, agregó.

Cabe recordar que el 26 de julio del 2021, la lista 2 encabezada por María del Carmen Alva obtuvo 69 votos por parte de la representación nacional, dándole así la presidencia a Acción Popular. Por otro lado, la lista encabezada por Jorge Montoya tan solo obtuvo 10 votos de los 130 en juego. Cincuenta votos repartidos entre Somos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú resultaron ser blancos.

Recientemente, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, recordó el supuesto acuerdo entre bancadas a fin de darle la presidencia a Alva el año pasado. “Según el acuerdo de las bancadas, este año el presidente del Congreso de la República debe ser de Alianza para el Progreso. Espero que se respete el acuerdo asumido del año pasado”, indicó el excandidato presidencial.

“Hoy renace este episodio con declaraciones del que fue aspirante a presidente y a gobernador regional. El mismo que ahora aspira a que su partido lidere la presidencia del Congreso y, es más, exige que se respete lo pactado aquel entonces (sabe dios quiénes serán)”, escribió Montoya. Desde Renovación Popular, hasta el momento, no se sabe cuál será su accionar o participación durante la elección de la próxima Mesa directiva.

También desde Renovación Popular, José Cueto señaló que los partidos deben reunirse y evaluar opciones. “Hoy, a puertas de elegir una mesa directiva, decir ya ok, el 2023 vamos a entrar nosotros. Esto no es una distribución de amigos. Conforme pasa el tiempo, las bancadas tendrán que reunirse y evaluar”, señaló en conversación con RPP Noticias.

Si bien no se trata de una opción confirmada, durante las últimas semanas se ha mencionado la posibilidad de una reelección de María del Carmen Alva; sin embargo, Cueto se mostró en contra de esa idea ya que “debería haber cambios”. Este resaltó que existen agrupaciones políticas que no debería optar por integrar la Mesa directiva dado los acontecimientos de los últimos meses.

“Todos hemos visto lo que está pasando, sobre todo en los últimos meses, algunas agrupaciones políticas, en mi opinión muy personal, no deberían ni siquiera tentar estar en la Mesa Directiva”, sostuvo el parlamentario. Por su parte, Alianza para el Progreso señaló que les correspondería la presidencia del equipo de trabajo a partir de acuerdos cerrados antes de la elección de Alva.

Desde la bancada de Acción Popular, se ha señalado que no se respaldaría un intento de reelección de Alva. Es así que tras varios días de especulación, la presidenta del Congreso se refirió al tema. “Yo en ningún momento he dicho que voy a la reelección y eso no esta ni en mi agenda ni en mi mente”, señaló a los medios de comunicación.

