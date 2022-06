Jaime Quito apoyaría cierre del Congreso de la República si es que “la población lo pide”

Jaime Quito, congresista de Perú Libre. |Foto: Congreso

El congresista Jaime Quito Sarmiento. de la bancada oficialista de Perú Libre, aseguró que apoyaría un posible cierre del Congreso en caso el pueblo peruano lo solicite y la coyuntura lo amerite. El parlamentario aseguró que el Legislativo viene siendo liderado por “grupos de derecha”, quienes están realizando cambios a la Constitución Política del Perú “a su medida”.

El funcionario de Perú Libre hizo referencia a todos los artículos de la Carta Magna que se han pretendido cambiar en este Gobierno, recordando los beneficios personales a los que accederían con estas modificaciones.

“Hoy el Congreso está cambiando 53 artículos de la Constitución, pero para sus intereses. Una bicameralidad, una reelección, interviniendo organismos autónomos para el beneficio de grupos de derecha. Considero que este Congreso no está en la capacidad de hacer estos cambios en la constitución”, aseguró el parlamentario de Arequipa.

En esta línea, el parlamentario aseguró que no se opondría a un eventual cierre del Congreso en caso la población lo solicite. “ Si la coyuntura se da y la población lo pide, que se cierre el Congreso. Yo no tengo ningún inconveniente. Aquí la situación se va degenerando por parte del Congreso como estos cambios que están haciendo. Si el pueblo nos puso en este lugar, tiene todo el derecho de sacarnos”, añadió.

Asimismo, Quito Sarmiento aseguró que el presidente de la República podría optar por tomar esta medida y llamar a elecciones congresales, basándose en las constantes interpelaciones que han tenido los titulares de distintas carteras del Gabinete Ministerial, incluyendo al primer ministro, Aníbal Torre.

El miembro del Poder Legislativo también responsabilizó al Congreso de la República respecto a la inestabilidad política que afronta el Perú e indicó que esta “es provocada por grupos de derecha con el propósito que el país esté en descalabre para que los recursos sean aprovechados por unas cuantas personas”.

CONGRESISTAS DE PERÚ LIBRE CRITICAN AL JEFE DE ESTADO

Congresistas de Perú Libre critican ausencia de Pedro Castillo en Arequipa.|Video: El Búho

Durante el Consejo Descentralizado de Ministros realizado en Arequipa surgieron algunas fracturas entre los miembros de Perú Libre respecto a la visita de Pedro Castillo Terrones a la ciudad. Los congresistas de la provincia, Jaime Quito y María Agüero, criticaron la ausencia del mandatario en el inicio de la sesión.

En el marco de la apertura del XVII Consejo de Ministros Descentralizado, los parlamentarios mencionados cuestionarion el actuar de Castillo Terrones, quien no se hizo presente cuando la sesión inició. El Jefe de Estado habría estado realizando actividades en la provincia de Caylloma, por lo que no logró llegar a la hora pactada.

“Descentralizar nuestro país y escuchar su problemática es importante, pero más importante hubiese sido que el presidente de la República esté con nosotros para escuchar los problemas de Arequipa. Y también escuchar a los cientos de pobladores que están afuera pidiendo que se les escuche”, indicó en la sesión el parlamentario Jaime Quito.

María Agüero, por su parte, respaldó el pronunciamiento de Quito y sus comentarios se vieron direccionados hacia los ministros que se encontraban en el pleno. “Quizás los ministros no caminaron este proyecto, no le dijimos al pueblo marca el lápiz, no les dijimos que si no cambia la Constitución no va a cambiar nada. Ya venimos un año y estamos viendo que no cambiamos nada. Por eso es la indignación del pueblo”, añadió la funcionaria del Legislativo.

Además, Quito se refirió respecto a minería, y fue enfático en sus críticas a la persecusión de los mineros informales y no se fiscalice a operaciones mineras grandes. Agüero, a su vez, apovechó y exigió al ministro de Energía y Minas que se decrete la cancelación definitiva del proyecto minero Tía María, en el Valle de Tambo.

