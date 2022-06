Yely Rivera denunció irregularidades en el Miss Perú y Jessica Newton revela cuáles serían sus verdaderas intenciones

Jessica Newton responde acusaciones de ex Miss Perú Yely Rivera. (Foto: Instagram)

Jessica Newton no deja de estar en medio de la polémica. En esta ocasión, la organizadora del Miss Perú fue acusada de no haber apoyado a la ex reina Yely Rivera durante su paso por el Miss Universo. Por este motivo, la empresario decidió salir a pronunciarse en el programa Amor y Fuego.

En conversación con Gigi Mitre, Jessica señaló que es falso que su ex miss no haya recibido el mismo trato que tuvieron las antiguas participantes, pues siempre estuvo a su lado y hasta le dio la oportunidad de seguir compitiendo en concursos de belleza pese a que había quedado eliminada.

Asimismo, Jessica Newton aclaró el motivo por el que Yely Rivera no le entregó la corona a Alessia Rovegno. De acuerdo a la empresaria, la modelo renunció a su título para convertirse en la Miss Supranational Perú; sin embargo, al poco tiempo también abandonó su posición.

“ Ella puede decir muchas cosas y yo no voy a salir a ofender a Yely ni hablar cosas que no sean cosas buenas para nadie (…). Le di mi apoyo con todo lo que podíamos ofrecerle como miss”, dijo la organizadora del certamen de belleza.

De otro lado, la examiga de Magaly Medina reveló que Yely Rivera se alejó de los concursos debido a que tenía el sueño de convertirse en cantante, por lo que dio a entender que con este escándalo busca tener más visibilidad en los medios de comunicación.

“ Honestamente no sé quién la está asesorando, espero que este no sea el inicio de su lanzamiento como cantante de cumbia, le deseo todo lo mejor (…). Este tiempo de ahora le pertenece a la nueva reina”, manifestó.

Para dar por finalizado este tema, Jessica Newton señaló que Yely Rivera apareció durante la ceremonia de coronación de Alessia Rovegno por una invitación que le hicieron llegar, pero no había forma que ella le ponga la corona a la nueva reina de belleza.

“Como una cortesía la invitamos, ella entregó su banda, pero en ningún momento ella iba a coronar”, comentó la empresaria, dejando en claro que hasta hace poco ellas tenían una buena relación.

Jessica Newton no se quedó callada luego de la denuncia que hizo Yely Rivera contra su organización. Además, la empresaria aseguró que su ex reina solo busca llamar la atención.

YELY SE SINTIÓ HUMILLADA PÚBLICAMENTE

En la entrevista que ofreció a Magaly Tv: La firme, Yely Rivera recordó la vez en que Jessica Newton manifestó en Amor y Fuego que ella no había sido su favorita para ganar el Miss Perú 2021, sino Camila Escribens.

“ Le dije que no me parecía correcto. Sí, tú tenías tu favorita, ¿pero cuál es la necesidad de tener que divulgarlo? ¿Qué buscabas? Yo le dije que no me habían dado el apoyo que yo necesitaba. Ella lo único que hizo fue guardado silencio”, aseveró.

