‘Tito’ Chumpitaz postuló a Roberto Mosquera y Juan Reynoso para la selección peruana si Ricardo Gareca no sigue

'Tito' Chumpitaz eligió a Roberto Mosquera y a Juan Reynoso como posibles reemplazos de Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca es uno de los mejores técnicos que ha dirigido a la selección peruana. Su trabajo se ha visto reflejado en diversos momentos de éxitos, tanto a nivel de Copas Américas como en clasificación al Mundial de Rusia 2018. Y aunque no consiguió el pase al de Qatar 2022, desde la FPF esperan que continúe. En ese sentido, ‘Tito’ Chumpitaz nombró a dos entrenadores en el caso que el argentino opte por otros caminos: Roberto Mosquera y Juan Reynoso.

El formador de menores fue entrevistado para Radio Ovación, en donde apostó por la continuidad del ‘Tigre’, aunque entendería si eso no sucede y considera que ambos técnicos nacionales tienen las cualidades para tomarle el relevo.

“Yo creo que se debería quedar. Hay una química con Perú, tiene buena química con los jugadores. Nadie es imprescindible. Si Gareca no desea quedarse y necesita un descanso, bien por él. Creo que Perú debe seguir trabajando en recuperar la esencia del futbolista peruano. Si Gareca no logra quedarse, ahí vemos a Juan Reynoso, a Roberto Mosquera que son los dos que están haciendo las cosas bien ”, expresó.

El primero se encuentra sin equipo, ya que hace poco fue destituido de su cargo del Cruz Azul de México. Su nombre ha empezado a sonar hace algunos años a partir de su experiencia en el extranjero, la cual ha sido más que exitosa, pues obtuvo dos títulos con la ‘Máquina Cementera’: la Copa Campeón de Campeones en la 2020/2021 y la Liga MX del año pasado. Eso sin contar las conquistas que alzó en la Liga 1 con Melgar (campeón nacional el 2015 y el Torneo de Verano del 2016).

Juan Reynoso cuando salió campeón con Cruz Azul el 2021 de la Liga MX. | Foto: Mexsport

Por el lado de Mosquera, se encuentra dirigiendo a Sporting Cristal y también cuenta con un palmarés de consideración. Con los ‘celestes’ consiguió el título 2012 y 2020, mientras que con Binacional también se hizo con el torneo local en el 2019. Otro dato importante para mencionar es que en su paso por Jorge Wilstermann de Bolivia, con el que accedió hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores el 2017. Esta experiencia podría darle los argumentos para asumir un reto mayor.

Roberto Mosquera campeón con Sporting Cristal el 2020. | Foto: Difusión

FÚTBOL DE MENORES

‘Tito’ Chumpitaz no dejó de lado el tema del fútbol base, que en el Perú ha sido dejado de lado, un problema que se ha venido arrastrando de hace muchos años atrás. “Nosotros mantenemos una brecha de trabajo con los demás países. Mientras los otros ven el fútbol de menores como una inversión, nosotros lo vemos como un método de ganancia, de cobros. Son clubes muy contados los que apuestan por los chicos. No logramos alcanzar a los equipos de potencia como Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador”, añadió.

Del mismo modo, opinó sobre el motivo por el que los clubes nacional ya no envían jugadores al extranjero con tanta continuidad. “No se exporta porque no le estamos dando la importancia debida, los minutos. La pandemia ha dejado un caos total al fútbol peruano, ha cortado dos generaciones: la 2001 y la 2002. No hemos podido detectar a los talentos para que lleguen a esa instancia trabajados”, declaró.

Y es que el Torneo de Reservas recién empezó hace unas semanas, lo mismo que los campeonatos sub-14, sub-16 y sub-18. Junto a Bolivia, el país incaico ha sido el último país en la región en reaperturar estas competencias que en su momento pararon por la pandemia del COVID-19. Evidentemente, esta situación hace que varios futbolistas de las categorías menores lleguen disminuidos a las diversas competencias como Sudamericanos o torneos continentales de equipos. Un problema que deberá desarrollar la FPF en conjunto con los clubes.

SEGUIR LEYENDO