‘Cuto’ Guadalupe reprochó a jugadores de la selección peruana: “No salieron a jugarse el partido de sus vidas”

La selección peruana no pudo salir victoriosa del repechaje y cayó ante su similar de Australia. De esta forma, quedó fuera del Mundial de Qatar 2022. De hecho, es una derrota que solo pocos han asimilado y, además, han dejado fuertes críticas a los jugadores de la ‘bicolor’. Uno de ellos es Luis Guadalupe, quien aseguró que los futbolistas no tuvieron la actitud correcta para encarar un partido de esta magnitud.

Lo primero que indicó fue que el encuentro disputado no era el que todos los peruanos esperaban, sumando al hecho de que los elementos más importantes no estaban precisos en el juego. En eso, lanzó su duro comentario. “No fue el partido que esperábamos, el hincha y todos se imaginaron un partido fácil, pero no hay partido en la vida que sea fácil. Si cinco jugadores no están bien, se nos complica demasiado. Siento que el equipo no salió a jugarse el partido de sus vidas, como se esperaba ”, aseguró en una entrevista para Radio Ovación.

Justamente, Renato Tapia, André Carrillo, Christian Cueva y otros más no tuvieron su noche y rindieron por debajo de su nivel. Los errores en los pases fueron una constante a lo largo de todo el cotejo hasta los penales. En muchas ocasiones, las fallas no eran forzadas, es decir, los australianos no presionaban y aun así se cometían.

Ahora, en el último tramo del campo, los jugadores no estuvieron lúcidos. La ‘Culebra’, ‘Aladino’ y Lapadula no conectaron como en otras veces y más bien se vieron superados por las reiteradas imprecisiones. Basta con darse cuenta de que el delantero del Benevento solo tuvo un cabezazo en el primer tiempo que se fue desviado y luego anduvo solo, sin el apoyo de sus compañeros para generar alguna ocasión de peligro.

Graham Arnold, DT del cuadro oceánico, apuntó a anular los circuitos de los futbolistas nacionales, tomando en cuenta que Yoshimar Yotún estaba ausente por una sobrecarga muscular en la pantorrilla derecha. Christofer Gonzales, quien tomó su lugar, ofreció otras características que pasaron desapercibidas en el Ahmad bin Ali Stadium de Rayán.

Asimismo, el entrenador australiano dio la sorpresa al mandar al campo al portero suplente, Andrew Redmayne, cuando las acciones derivaban a la tanda de los penales luego de que ningún equipo pudo abrir el marcador en el tiempo reglamentario ni en el suplementario. Y la estrategia le resultó: el arquero ‘bailarín’ distrajo a Luis Advíncula, que mandó su disparo al palo, y luego atajó el remate de Alex Valera. Del mismo modo, tuvo una viveza con Pedro Gallese, al esconderle los apuntes que tenía con los lanzadores ‘aussies’.

Al final, el combinado patrio se fue con una desazón que, hasta el momento, ha sido complicado de digerir. En ese sentido, el ‘Cuto’, cambió un poco el discurso y se mostró contento de que este plantel de jugadores causó que todo el país se haya unido para apoyarlos. “Contento por pasar una experiencia inolvidable, más allá de que no se logró el objetivo. Es una tristeza enorme que todavía cuesta asimilarlo , pero el equipo ha hecho que todo el Perú se una, toca seguir adelante y son cosas que pasan”, cerró.

Pese a esta eliminación, la FPF no tiene dudas en buscar asegurar la permanencia del técnico Ricardo Gareca por los próximos cuatro años. Por intermedio del presidente Agustín Lozano y el director deportivo, Juan Carlos Oblitas, tratarán de que el ‘Tigre’ lidere un proyecto, en el que se tome en cuenta el desarrollo del fútbol de menores, que por muchos años se ha tenido descuidado.

