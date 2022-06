¿Perú entrará a una cuarta ola de contagios por COVID-19? Médico infectólogo nos responde | REUTERS/Angela Ponce/Archivo

Coronavirus sigue atacando. Perú sigue aumentando la cantidad de positivos y esto se observa tras el último reporte emitido por el Ministerio de Salud que hasta las 22:00 p.m. del 21 de junio confirmaron la aparición de 1,672 nuevos contagiados por COVID-19 en el país.

La cifra mencionada corresponde tan solo al último lunes y la cantidad de fallecidos en el mismo día por COVID-19 es de 3 en total. Asimismo, el último reporte señala que 12 personas fueron dados de altas.

Por esa razón, Infobae se comunicó con el médico infectólogo, Leslie Soto, para que nos comente si Perú entrará a una cuarta ola de COVID-19, y esto fue lo que nos comentó.

“Está habiendo rebrote porque tenemos ya en el Perú BA4 y BA5, que son las hermanas del ómicron, que hemos tenido acá que es BA1, y lo que ocurre son dos cosas: La primera es que la vacunación si no hay una tercera y los que requieran una cuarta no están protegidos adecuadamente contra estas variantes, por tanto, se pueden contagiar. Es por esa razón que es importante incentivar la vacunación y la segunda viene justamente sobre la vacunación, ya que los porcentajes de personas vacunadas con tercera o cuarta dosis no son suficientemente buenas”, comentó en un primer momento Leslie Soto a Infobae en exclusiva.

Para el infectólogo Leslie Soto, este aumento se debe a que aún hay ciudadanos que se resisten a la vacunación y ellos son los que transportan el virus. “Las personas que no están vacunadas van a transmitir y transportar el virus más tiempo que las personas vacunadas, por más que esa persona tenga restricciones de ingresar a Centros Comerciales, restaurantes u otros establecimientos, esa persona conversa con otras personas y le está pasando el virus a alguien que está vacunado. Entonces, mientras la gente no tenga conciencia que debe vacunarse, estas variantes pueden esquivar el sistema inmunológico y van a ver más variantes, por lo tanto, las personas no vacunadas son las que están perpetuando esta pandemia”, aseguró a este medio.

¿HABRÁ CUARTA OLA DE COVID-19 EN EL PERÚ?

A su vez, le consultamos si esté incremento de casos que se viene dando en nuestro país, asegura que en un mediano plazo llegará la cuarta ola de COVID-19, a lo que el infectólogo Leslie Soto manifestó: “No creo que haya una ola tan grande como fue la primera y la segunda. La tercera ha sido una ola más pequeña porque hay más gente vacunada, ya que estamos viendo muchos pacientes afortunadamente no en los hospitales sino atendiéndose de forma ambulatoria de personas que tienen dos o tres dosis y que esta variante de COVID-19 les produce una gripe fuerte. Las personas que están en los hospitales son los no vacunados, por eso es importante que se refuerce toda la información adecuada de vacunación. Las personas deben de saber que las vacunas eliminaron la viruela humana entre otras enfermedades, ya que su fin es eliminar las enfermedades infecto-contagiosas, puesto que evitan los problemas severos y/o secuelas que puedan tener. Entonces, la solución es a mayor gente vacunada, menor posibilidad que haya más variantes, y, por lo tanto, menor posibilidad de que exista una cuarta ola como se está esperando”, acotó el médico a Infobae.

¿QUÉ SÍNTOMAS MUESTRAN LOS NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19?

Cómo ya lo señaló el médico infectólogo Leslie Soto a este medio, las nuevas variante de COVID-19 son: BA4 y BA5. Dichas variantes dan al paciente el síntoma de una gripe fuerte con moco, fiebre y malestar general. “Son pocos casos graves, pero los no vacunados son los más propensos”, sentenció Leslie Soto a Infobae.

Finalmente, ante este panorama es indispensable que los ciudadanos peruanos tomen conciencia y ante cualquier gripe o resfrío fuerte proceda a ir al médico para hacerse un descargo de COVID-19, ya que la mayoría que está teniendo este problema de salud baja los protocolos de seguridad y puede estar transmitiendo el virus con las personas que se esté rodeando.

