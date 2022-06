Pedro García tras críticas a Qatar como sede del Mundial: “Debimos decirlo con Perú en competencia”

El periodista deportivo se refirió a la situación de su programa y los demás del rubro. (Video: Al Ángulo - Movistar Deportes)

Pedro García se mostró contrariado con sus compañeros de ‘Al Ángulo’ en el programa del último miércoles por la noche. Esto porque criticaron a Qatar como sede del Mundial 2022. Para el reportero, le deja “un mal sabor de boca” tocar dicho tema con Perú eliminado del certamen. Mira el video.

“Va a ser un Mundial raro hasta por el época. Porque se jugará en plena temporada. Se tendría que estar jugando ahora mismo y en un país mucho más normal que Qatar”, arrancó Diego Rebagliati.

“De eso no profundizamos mucho, no sé si lo hicieron los compañeros en algunos programas que no pude estar. No me gustó Qatar. Y más allá del resultado, porque puede sonar picón”, continuó el también comentarista de fútbol.

“No me gustó nada. Me parece que es un país que no está preparado para algo tan grande como el Mundial . Seguramente desde la tecnología, la modernidad... sí van a estar a la altura. Los estadios están increíbles”, apuntó.

“Pero el Mundial no es solo eso. Sino toda la experiencia. Por los menos los dos últimos, Brasil y Rusia, son países grandes y diversos. Son interesantes de conocer. En Qatar, en cambio, hay poquito de eso. Además hay costumbres muy metidas dentro de la mente”, cerró su postura.

Tras ello, intervino Michael Succar. “Con respecto al Mundial, no hay un solo motivo para que se organice en Qatar. Es más, yo creo que desde algún lugar están arrepentidos de lo ambiciosos que fueron por querer organizar una Copa del Mundo solos. Porque pudieron apoyarse de países cercanos”, lanzó.

“El país, hoy, en ningún caso está preparado para recibir a 32 selecciones. Llegará una cantidad de hinchas similar a la de su población, eso es inédito”, acotó el reportero.

LA INCOMODIDAD DE PEDRO GARCÍA

“Me deja un mal sabor de boca decirlo ahora. Debimos haberlo dicho con Perú en competencia, parados en el desierto . Y no ahora que estamos fuera. No me gusta. No lo digamos ahora”, sentenció Pedro García tras los dichos de sus colegas.

“Lo que me parece mal es exponer los defectos de Qatar cuando estamos fuera. Después, yo coincido con todo lo que dicen y más todavía. Hace años que se designó a Qatar como Mundial. Hemos tenido toda una Eliminatoria de 18 fechas para decir todo ello”, manifestó.

