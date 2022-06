Ingresó a robar a una vivienda en Santa Rosa y se encontró cara a cara con el dueño

Robo en Santa Rosa

En el distrito de Santa Rosa, cámaras de seguridad lograron captar a dos delincuentes en el preciso momento en el que trataron entrar a robar a una vivienda. Sin embargo, fueron sorprendidos por el propietario. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 3 p.m. en la Asociación de vivienda productiva La Arboleda, cerca del límite con Ancón.

Asimismo, las imágenes muestran a un auto blanco modelo Toyota Corolla, de placa B3Y-628, que se encontraba estacionado en las afueras del domicilio. Uno de los sujetos se quedó al volante del vehículo, mientras que el otro bajó para tocar la puerta y asegurarse si alguien se encontraba en el interior.

Al no obtener respuesta a su llamado, el hampón decide forzar la chapa con la ayuda de un desarmador y entra rápidamente. No obstante, el dueño, quien se encontraba descansando, despertó alertado por los ruidos y no dudó en defender su hogar.

“Yo estaba descansando en la parte posterior de mi casa y me han sorprendido. Escuché un pequeño ruido y veo la puerta abierta. Inmediatamente salgo y por el lavadero escucho que revientan la otra puerta que da para la cocina, ahí nos vimos cara a cara; le grito y el delincuente sale huyendo”, contó el afectado a La República.

De este modo, los malhechores no lograron llevarse nada de la casa. Sin embargo, el vecino de Santa Rosa reveló que no es la primera vez que intentan asaltarlo y teme que se vuelva a repetir . “En la misma zona han robado, también por eso yo puse mis cámaras, para poder protegerme un poco. Pido a la Policía mayor patrullaje en el lugar”, expresó.

OTRO ROBO EN CASA

Un hombre argentino fue ‘pepeado’ por una mujer que conoció mediante las redes sociales. La acusada robó objetos de valor y dinero en efectivo, el asciende a 30.000 dólares, tras invitarle a su casa ubicada en Jesús María.

Extranjero fue víctima de robo de dinero y objetos de valor. Captura: BDP

La víctima indicó en Buenos Días Perú que ellos fueron al supermercado para poder comprar unas bebidas y piqueos, y luego ingresaron a su domicilio. La involucrada se hacía llamar Jazmín Rivera Chavez, el cual era un nombre falso. Así, aprovechó un descuido para colocar en la bebida del turista un somnífero .

“Era la primera vez que iba a mi casa. (...) Despierto después de estar drogado, porque me drogaron para robar todas las cosas de mi casa”, declaró en el noticiero.

Asimismo, el afectado permaneció aproximadamente 24 horas inconsciente, tiempo que fue suficiente para hurtar dos relojes Rolex, 1.000 dólares en efectivo y otros objetos de alto valor que la mujer pudo encontrar .

“Uno de los relojes está valorado en 15.000 dólares y otro en 9.000 dólares. Más o menos el monto de lo robado es de aproximadamente 30.000 dólares”, detalló.

El ciudadano resalta que la muchacha también se llevó el vaso en el que ella había bebido para no dejar huellas. Del mismo modo, dejó el chip de su celular para que no lograran ubicarla, según el agraviado.

