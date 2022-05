Puente Piedra: desarticulan banda criminal ‘Los Blancos de Santa Rosa’ dedicados al tráfico de drogas

Sujetos almacenaban drogas en interior de vivienda.

La Policía Nacional del Perú sigue en su lucha contra el tráfico de drogas; esta vez, agentes policiales de las dependencias de Santa Rosa, Ancón y Puente Piedra, tras un minucioso seguimiento, lograron capturar a dos personas que, utilizaban una vivienda ubicada en la cuadra dos del jirón Lima en el asentamiento humano Santa Rosa en el distrito de Puente Piedra.

Según información policial, se pudo hallar una bolsa con 160 gramos de pasta básica de cocaína; un paquete transparente con cierre hermético en donde se encontraron 20 bolsas más con clorhidrato de cocaína, 14 bolsas adicionales que contenían hierbas , semillas secas y tallos que, aparentemente serían cannabis sativa (marihuana), entre otras sustancias.

Se encontró al menos 50 paquetes de sustancias ilícitas.

Además, según pudo conocer Infobae, a estos delincuentes también se les pudo incautar un teléfono móvil con el que coordinaban las ventas de estas sustancias estupefacientes.

Los identificados como Blanca Desiré Loli Barreto (25) y Cristián Yanpiere Salas Sánchez (29) fueron hallados del mencionado inmueble y rápidamente fueron derivados hasta la Depincri de Puente Piedra para iniciar las pericias preliminares. En tanto las sustancias ilegales fueron decomisadas y estos traficantes serán investigados por cometer el delito de tenencia ilegal de drogas.

EXTRANJERO CAPTURADO CUANDO TRANSPORTABA DROGA

Mientras tanto, en las inmediaciones de las avenidas José Carlos Mariátegui y Jorge Marshal, agentes policiales de la División del Escuadrón de Emergencia captaron a un ciudadano venezolano identificado como Ángel Nicolás Gonzáles Fortes de 29 años quien iba a bordo de un vehículo que según refirió él, fue alquilado para que transporte 3 maletas que en su interior contenía 3 bolsas de marihuana en cada una de estas mochilas.

En el interior de cada maleta habían 3 bolsas con cannabis sativa.

Según argumentó Gonzáles Fortes a los agentes que lo habían intervenido, al ciudadano extranjero le estaban pagando la suma de 500 nuevos soles; hecho que se está volviendo una constante en diversos puntos de la capital, ya que ahora están operando bajo la modalidad de pagar dicho monto a quienes transporten el material ilegal para luego ser distribuido de manera clandestina.

“No sé a dónde lo iban a llevar, a mí solo me estaban pagando para llevarlo hasta Plaza Vea de Santa Anita, ahí me iba a encontrar con un sujeto, eso fue lo que me dijeron, no sé más”, indicó el detenido.

Este sujeto quien además descartó dedicarse a realizar este tipo de hechos delictivos, fue trasladado hasta la Depincri de Cantorey en donde se iniciarán las diligencias por presuntamente haber incurrido en el delito de transporte y promoción de sustancias estupefacientes.

Ciudadano venezolano transportaba drogas desde San Juan de Lurigancho hasta Santa Anita.





SEGUIR LEYENDO: