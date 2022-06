Raúl Fernández calificó de “desleal” al arquero de Australia por su viveza con Pedro Gallese en los penales

Raúl Fernández se pronunció sobre el accionar del arquero de Australia ante Perú.

Andrew Redmayne, arquero de Australia, fue una de las grandes sorpresas y figuras de su selección, la cual se impuso en la tanda de los penales al elenco nacional en el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. Su desempeño dio la vuelta al mundo, pero sobre todo por su accionar desde los doce pasos. En ese sentido, recibió una fuerte crítica por parte de Raúl Fernández, quien lo calificó de “desleal” por una viveza que tuvo con Pedro Gallese.

Y es que el portero de los ‘Socceroos’ agarró la botella que tenía el ‘Pulpo con los apuntes de los lanzadores rivales y la arrojó detrás de los paneles publicitarios que se ubican en la parte posterior del arco. De hecho, las cámaras de la televisión captaron ese momento en el que trató de sacar ventaja con esa acción. Por ello, el exfutbolista de la ‘blanquirroja’ arremetió contra el oceánico.

“ Eso es desleal. Eso no es ‘fair play’. Al contrario, eso me parece de mala onda. Creo que Pedro no se dio cuenta porque si no se hubiera puesto bravo. Yo le jalaba la barba (risas). Que me bote el papel o qué sé, hubiera pasado algo peor. De repente hasta algo más fuerte y que podía cortar los penales”, manifestó el actual golero de Atlético Grau de Piura en una entrevista para Willax Deportes.

En efecto, Gallese no se percató de ese instante, justo antes de la ejecución de Craig Goodwin, la cual terminó en gol. De ahí en adelante, los australianos convirtieron todas sus ejecuciones: Ajdin Hrustic, Jamie Maclaren y Awer Mabil acertaron sus remates. Aunque según aclaró el mismo portero del Orlando City, eso no le afectó, ya que todo lo tenía en su cabeza. “Yo lo había estudiado, simplemente la ayuda de la botella y de la hoja era algo extra. Yo lo tenía todo en la cabeza”, declaró recientemente para Canal N.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

ARQUERO ‘BAILARÍN’

Ahora, eso no era lo único en lo que Redmayne buscó salir beneficiado, pues en cada lanzamiento de los peruanos, se desplazaba sobre la línea de su arco de un lado hacia el otro, haciendo movimientos con los brazos en una clara intención de desconcentrar a sus rivales. Es por eso por lo que era considerado como ‘bailarín’.

Fernández no lo consideró como algo fuera de lo normal, sino más bien como una estrategia totalmente válida. “En realidad, no me parece nada payaso. Fue inteligente y creo que tuvo la suerte de atajarlas. Esa es su técnica y se respeta”, aseguró.

REGLAMENTO PARA LOS ARQUEROS EN LOS PENALES

En ese sentido, el exseleccionado peruano se mostró incómodo ante las normas de la FIFA, que piden que los arqueros no se salgan de su línea. “Pienso que cada vez a los arqueros nos quitan cosas para poder sacar ventaja en el tema de penales. Antes te podías robar unos que otros pasos, lo quitaron. Después un pie tiene que estar en la línea, ahora creo que he visto que ya no puedes ni moverte. No puedes ni tocar el travesaño. Entonces, a mí me parecen cosas absurdas, pierde el folklore del fútbol, la emoción”, añadió.

De hecho, el máximo ente del fútbol mundial anunció unas variaciones en cuanto al reglamento para los porteros, algo que muchos interpretaron como que ya no podía moverse ni hacer gestos como lo hizo Redmayne. Sin embargo, la normal indica que sí es válido, siempre y cuando lo realice en la línea, justamente bajo los tres palos. Antes solo se les pedía un pie en dicha raya, pero ahora se les pide los dos, lo cual complica sus opciones de atajar los disparos.

El exgolero de la 'bicolor' habló sobre el desenvolvimiento de Andrew Redmayne ante Perú en el repechaje. | Video: Willax Deportes

