Alexander Callens con New York City quedó eliminado en cuartos de la U.S. Open Cup

Alexander Callens quedó fuera de la U.S. Open Cup.

Alexander Callens con New York City FC fue goleado 3-0 por New York Red Bulls en Nueva Jersey. De esta forma, el peruano quedó eliminado en cuartos de final de la U.S. Open Cup. El defensor nacional fue titular y jugó los 90 minutos.

Los ‘rojiblancos’ abrieron el marcador a través de una pelota detenida. Aaron Long pivoteó y le quedó a Lewis Morgan, quien colocó el balón con pierna derecha, venciendo a Luis Barraza.

Después, llegaría la expulsión del compañero de Callens. El brasileño Thiago Andrade vio la roja a los 62 minutos, complicando los planes de Nick Cushing y compañía. El inglés tuvo que realizar un cambio para tratar de compensar la inferioridad numérica.

Los locales aumentaron la ventaja a los 70′ por medio de Luquinhas. Luego de una serie de rebotes dentro del área, el centrocampista se sacó la marca del guardameta y definió. El ‘incaico’, quien estaba en la línea del arco, no pudo evitar el segundo.

Luquinhas anotó el segundo de New York Red Bulls.

Cuando el partido estaba llegando a su epílogo, Omir Fernandez sentenció el cotejo y anotó el 3-0. Con este resultado, los ‘celestes’ quedaron fuera del U.S. Open Cup.

Foto:@NYCFC

