Magaly Medina y la vez que contó sobre su relación con su profesor de la universidad

Aunque Magaly Medina tiene varios años en la televisión, muy pocos conocen sobre su vida privada, pues la polémica periodista siempre ha señalado que se cuida muy bien en este aspecto al ella tener un programa de espectáculos en el que exponer a diferentes personas públicos.

Sin embargo, ella no ha estado alejada de la polémica, por lo que no ha dudado en hablar sobre los rumores que la acechan durante décadas, como un supuesto romance con el director de una revista periodística, que presuntamente la ayudó a ingresar al mundo de la televisión.

A raíz de ello, muchos recordaron que la popular ‘Urraca’ contó hace algunos años que ella mantuvo una relación sentimental con un hombre de prensa, con el que trabajó junto. Se trata del periodista César Lengua, quien fue uno de sus jefes y también su profesor de la universidad.

Esta revelación la hizo en el año 2019, cuando le brindó una entrevista a Andrea Llosa en su programa del mediodía. En aquella época ambas figuras de ATV todavía se llevaban bien, pues en la actualidad han hecho notar sus diferencias en más de una ocasión.

Magaly Medina dijo en dicha conversación que en algún momento intentó acercar a su hijo Gianmarco Mendoza con su padre, Marco Mendoza, pero esto nunca prosperó debido a que su exesposo decidió alejarse.

“ Él (Marco Mendoza) se casa nuevamente y acerqué a mi hijo a su padre y a su familia, pero él, no sé por qué, creo que siempre se sintió corto, pierde contacto con su hijo ”, dijo Medina.

Asimismo, luego que fracasó este acercamiento, su pareja César Lengua fue la figura paterna de su primogénito. “ Yo me caso por segunda vez, a los 26 años, con César Lengua, quien fue mi profesor en (la universidad) Jaime Bausate y Meza y uno de mis jefes. Él asume el papel de padre frente a mi hijo y eso es algo que tengo que agradecer”, mencionó.

La conductora de televisión contó que a la edad de 26 años se casó con César Lengua, su exprofesor de la universidad.

MAGALY MEDINA ACLARA SU RELACIÓN CON SU HIJO

Luego que Jazmín Pinedo diera a entender que Gianmarco Mendoza se alejó de Magaly Medina, la popular ‘Urraca’ salió al frente para desmentirla y alegó que la única razón por la que no aparecen juntos en redes sociales es porque a él no le gustan las cámaras.

“ Acá, en familia, celebrando el Día del Papá. Y para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, ahí está, con mi caja china . No me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, ¿ok? No quiere (salir en cámara), él es anónimo, así que no fastidien”, contó.

HIJO DE MAGALY MEDINA LE EXPRESÓ SU AMOR

Hace algunos años, Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina, le dedicó una carta a su madre expresándole su amor y lo orgulloso que se siente por ella. El joven la defendió de las críticas de las personas y figuras del medio.

“Yo me pregunto, a veces, si serán los fiscales de tu presente, los verdugos de tu futuro y si tus críticos y examigos serán también mis enemigos, pero supongo que hay que pagar cierto precio cuando llevas en la mochila el peso de un nombre más grande que el tuyo ”, señaló.

