Universitario renovó a las hermanas Angélica y Estrella Bustamante para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Universitario de Deportes avanzó con la planificación de su próxima campaña en la Liga Peruana de Vóley (LPV) 2026-27 al asegurar la permanencia de las hermanas Angélica y Estrella Bustamante.
La institución merengue confirmó el acuerdo mediante sus plataformas oficiales y las incluyó dentro del grupo de deportistas que mantendrán su vínculo con el elenco conocido como las Pumas, que continuará bajo la conducción del técnico español Francisco Hervás.
El anuncio se integró a una serie de movimientos que combinan continuidades y llegadas para sostener la competitividad del plantel en el torneo que se avecina, con varias piezas ya definidas para la siguiente temporada.
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El anuncio del club y el mensaje oficial
La confirmación se difundió a través de las cuentas institucionales de Universitario, donde el club comunicó que ambas jugadoras seguirán en el equipo para disputar la temporada 2026-27 de la Liga Peruana de Vóley. En ese mismo mensaje, la entidad dejó una frase dirigida a su público y al vestuario: “Angélica y Estrella Bustamante se quedarán en casa para disputar la siguiente temporada de la LPV. ¡A dejarlo todo como siempre, Pumas!”.
La publicación también incluyó el lema que acompañó la renovación y que el club usó como sello del anuncio: “Una familia de pura garra”. En su comunicación, Universitario enmarcó la continuidad de las hermanas Bustamante dentro del proceso de armado del equipo para la campaña venidera, en una etapa en la que el área deportiva ya venía cerrando acuerdos con parte de la base del plantel.
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El mensaje oficial ratificó, además, que el conjunto mantendrá a dos nombres que ya eran parte de la dinámica del equipo, en una temporada en la que la continuidad de varias jugadoras figura como uno de los ejes de la planificación. El club no precisó detalles contractuales ni plazos adicionales más allá de su permanencia para la LPV 2026-27, y la comunicación se concentró en confirmar la presencia de las dos voleibolistas en la siguiente campaña.
Renovaciones: la base del plantel que se mantiene
La continuidad de Angélica y Estrella Bustamante se sumó a otras renovaciones que Universitario ya había oficializado. En la lista de jugadoras que también extendieron su vínculo con el club aparecen Mirian Patiño, Daniela Muñoz, Karla Ortiz, Lucía Magallanes, la brasileña Maluh Oliveira y la estadounidense Catherine Flood.
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Con ese conjunto de renovaciones, Universitario apuntó a sostener un núcleo de deportistas que ya conoce la dinámica del equipo y el entorno de trabajo. La decisión de mantener a varias piezas al mismo tiempo consolidó una base que permitirá al comando técnico planificar la pretemporada y los ajustes de la plantilla con un grupo amplio ya definido, sin depender exclusivamente del mercado de incorporaciones.
En ese marco, la confirmación de las hermanas Bustamante se interpretó como un paso más en la construcción de un plantel con continuidad, en el que el club combinó jugadoras nacionales y extranjeras que ya venían integrando el equipo. La presencia de una deportista brasileña y otra estadounidense dentro del grupo de renovadas también reflejó la línea de mantener elementos internacionales ya incorporados a la estructura.
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Altas confirmadas y el rol del entrenador Francisco Hervás
Además de asegurar renovaciones, Universitario registró incorporaciones para la campaña 2026-27. Hasta el momento, el club indicó como altas a Maricarmen Guerrero, Claudia Palza, Ingrid Herrada y Sarah Evaristo, nombres que se integraron a la estructura con miras al torneo.
Estas incorporaciones, junto con la continuidad de varias jugadoras del plantel, forman el panorama inicial con el que Universitario afrontará la nueva temporada bajo la dirección de Francisco Hervás, entrenador español a cargo del equipo. El club no detalló posiciones, roles específicos o funciones tácticas para cada incorporación en los anuncios consignados, pero sí dejó claro que el armado del plantel se encuentra en marcha y con varias decisiones ya comunicadas.
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La planificación para la LPV 2026-27, según lo difundido por el propio club, se apoyó en dos líneas: retener un grupo importante de voleibolistas y sumar refuerzos. En ese contexto, la continuidad de Angélica y Estrella Bustamante quedó presentada como parte de una estrategia de sostener piezas que el club considera relevantes dentro del proyecto deportivo.
Con las renovaciones y las altas ya informadas, Universitario continúa con el proceso de confirmaciones para la temporada 2026-27, mientras el equipo se prepara para competir en la Liga Peruana de Vóley con un plantel que, por ahora, combina permanencias y nuevas integrantes bajo el mismo cuerpo técnico.
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