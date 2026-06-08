El Papa León XIV señala que las “heridas” y “la fe de los pueblos muy pobres” del Perú lo tranformaron profundamente

El Papa León XIV relató este sábado ante miles de jóvenes cómo su experiencia en Perú, donde fue misionero y obispo, influyó de manera decisiva en su vida personal y espiritual, y lo “hicieron crecer en el camino del seguimiento de Jesús”.
Durante la Vigilia de oración en la Plaza de Lima, en Madrid, donde continúa su gira, una joven migrante peruana le preguntó por los recuerdos que más lo impactaron de ese país, del cual también posee la nacionalidad.
“El encuentro con las heridas y también las alegrías del pueblo me hicieron crecer en el camino del seguimiento de Jesús. Recuerdo sobre todo el testimonio de fe de la gente, marcada por muchas dificultades, pero llena de esperanza”, sostuvo.
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Señaló que, al proclamar el Evangelio, su propia vida se transformó gracias a la fe y la vida de esas comunidades, “muchas veces materialmente muy pobres, pero ricos en la fe”.
“He visto cómo la palabra de Dios puede convertir el conflicto en paz, puede ser fuente de reconciliación, de paz y de justicia”, añadió ante la multitud reunida en la capital española.
León XIV mencionó también a Santo Toribio de Mogrovejo, segundo Arzobispo de Lima y Patrono del Episcopado Latinoamericano, según la declaración de San Juan Pablo II, a quien presentó como modelo de entrega social y compromiso con los más vulnerables.
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“Santo Toribio unió una intensa vida de oración al compromiso por la justicia, especialmente frente a los abusos y la corrupción de su época”, respondió al ser consultado sobre qué otros santos, además de San Agustín, influyeron en su vida.
Perú se apresta a recibir al pontífice en una gira que incluirá Lima, Chiclayo y posiblemente la Amazonía, de acuerdo con información difundida por el Gobierno. En la víspera, el presidente interino José María Balcázar indicó que la gira iniciaría el próximo 10 de noviembre.
El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, también anticipó esta semana que la visita de León XIV se enmarcaría dentro de una gira que contemplaría también otros dos países de Sudamérica.
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