A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido clave por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

La selección femenina de Perú jugará ante Bolivia el martes 9 de junio a las 18:00 horas locales en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la novena y última fecha de la Liga de Naciones Femenina. El duelo, que se verá por el canal de YouTube de Conmebol y también por DSports (DGO) y DirecTV, encuentra a la Bicolor séptima con 8 puntos y a la Verde última con 1.
La escuadra dirigida por Antonio Spinelli llega tras igualar 1-1 con Argentina en Buenos Aires, un partido en el que generó situaciones para ganar, pero también atravesó pasajes de presión, con intervenciones determinantes de Mia Shalit. Bolivia, en cambio, aterriza golpeada por una derrota 0-8 ante Paraguay en condición de local, resultado que profundizó su campaña en el torneo.
PUBLICIDAD
A qué hora juega Perú vs Bolivia y cómo verlo
El encuentro Perú vs Bolivia fue programado para las 18:00 (hora de Perú) de este martes 9 de junio, equivalente a 23:00 GMT, en la novena fecha del certamen. La organización fijó como sede el Estadio Miguel Grau del Callao, en una jornada que marcará el cierre de la participación de ambas selecciones en el campeonato.
La transmisión estará disponible por el canal de YouTube de Conmebol. También se informó que el partido podrá seguirse a través de DirecTV en DSports y en la plataforma DGO, alternativas con derechos de difusión para el torneo.
Perú afrontará la última presentación con 8 puntos, producto de 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, con 8 goles a favor y 15 en contra. Bolivia llega con una campaña sin victorias en siete partidos, con 1 empate y 6 caídas, 2 tantos convertidos y 36 recibidos, el registro defensivo más alto de la competencia.
PUBLICIDAD
Dónde será el partido y qué se juega cada selección
El partido se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, en la zona portuaria vecina a Lima. Para este compromiso, Perú dejó la localía que venía utilizando en Cusco, ciudad ubicada a 3.400 metros de altitud, y trasladó el cierre del calendario al nivel del mar.
El cambio de escenario también responde a un factor de contexto competitivo: Bolivia suele jugar con frecuencia en altura. En esta oportunidad, el conjunto peruano optó por el llano para el último capítulo de la serie, con la expectativa de sumar tres puntos.
En la clasificación, la Bicolor figura en el séptimo lugar con 8 unidades, a tres de la zona que concede acceso al repechaje del Mundial Femenino 2027. Para sostener esa posibilidad, necesita ganar con margen amplio y, además, aguardar resultados adversos de selecciones ubicadas por encima.
PUBLICIDAD
El torneo reúne a nueve selecciones sudamericanas, sin Brasil, ya clasificada por ser anfitriona del Mundial Femenino 2027. Según el reglamento difundido para esta Liga de Naciones, las dos primeras de la tabla obtienen cupos directos, mientras que la tercera y la cuarta acceden a los boletos de repechaje.
La última fecha llega con antecedentes inmediatos contrastantes: Perú empató 1-1 ante Argentina como visitante, mientras que Bolivia recibió un 0-8 frente a Paraguay. En la misma jornada, Ecuador venció 2-1 a Chile en Santiago y Colombia superó 1-0 a Uruguay, resultados que incidieron en el tablero de la parte alta y media.
PUBLICIDAD
Posibles alineaciones, árbitra y antecedentes recientes
El choque tendrá arbitraje principal de la colombiana Paula Fernández, con asistencia en el VAR de su compatriota María Victoria Daza, según la designación informada para el encuentro.
De acuerdo con las formaciones consignadas para este cierre de la competición, Perú podría iniciar con: Mia Shalit; Grace Cagnina, Mía León y Luana Chamochumbi; Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Khloe Olano y Gabriela Garcia; Claudia Domínguez, Raquel Bilcape y Alesia García. El cuerpo técnico está encabezado por el director técnico Antonio Spinelli.
Bolivia, por su parte, aparece con la siguiente probable alineación: Hillary Saavedra; Karen Rodríguez, Issela Plata, Samantha Alurralde y Nashmi Segovia; Abigail Quiroz, Wendy Baltazar y Cielo Veizaga; Ilsen Rodríguez, Olivia Tamaki y Carla Méndez. El entrenador indicado para la Verde es Jury Villarroel.
PUBLICIDAD
En el balance del certamen, Perú anotó 8 goles y recibió 15; Bolivia marcó 2 y encajó 36. En el registro reciente entre ambos seleccionados, el historial inmediato favorece a las peruanas con 4 victorias en los últimos 4 enfrentamientos directos.
Perú buscará cerrar el torneo con una victoria que le permita aumentar su puntaje y, en paralelo, sostener la expectativa de un movimiento en la tabla con una combinación de resultados en otros partidos de la fecha final. Bolivia intentará evitar despedirse sin triunfos en la competencia y mejorar su imagen en el último compromiso del calendario.
Más Noticias
Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026
La ‘bicolor’ buscará dar el golpe frente a la vigente campeona de Europa y candidata al título mundial. Sigue aquí todas las acciones del enfrentamiento en Puebla
Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso
El entorno del mediocentro peruano ha reconocido el sondeo oficial por parte de los ‘millonarios’. El ‘Chacho’ se muestra de acuerdo en una posible llegada, aunque hay obstáculos de por medio desde Al-Wasl
Cherrie Cox espera goleada de Perú ante Bolivia en Liga de Naciones Femenina: “Lo necesitamos, vamos a salir con todo”
La delantera aseguró que la selección peruana femenina debe derrotar a Bolivia y marcar varios tantos para sostener sus opciones, tras rescatar un 1-1 frente a Argentina en Lanús
Pablo Erustes se marcha de Melgar después de un periodo insustancial: su próximo destino será Sport Boys en Liga 1 2026
En la UNSA tenían claro que la necesidad central era desprenderse del delantero argentino, cuyo rendimiento en Arequipa no fue el esperado al sumar solo un gol en el Torneo Apertura. Su nuevo paradero estará en el Callao
Alineaciones de Perú vs España HOY: con tres sorpresas, posibles titulares para partido amistoso por fecha FIFA 2026
Mano Menezes realizaría varias modificaciones en el once inicial en comparación al equipo que salió frente a Haití. Todo esto por la magnitud del rival. Conoce cómo jugarían ambas escuadras
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD