A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido clave por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

El duelo del martes en el Estadio Miguel Grau puede alterar la zona media, pero la selección dirigida por Antonio Spinelli necesita golear y depender de terceros para acercarse al cupo de repesca mundialista (Selección Peruana)

La selección femenina de Perú jugará ante Bolivia el martes 9 de junio a las 18:00 horas locales en el Estadio Miguel Grau del Callao, por la novena y última fecha de la Liga de Naciones Femenina. El duelo, que se verá por el canal de YouTube de Conmebol y también por DSports (DGO) y DirecTV, encuentra a la Bicolor séptima con 8 puntos y a la Verde última con 1.

La escuadra dirigida por Antonio Spinelli llega tras igualar 1-1 con Argentina en Buenos Aires, un partido en el que generó situaciones para ganar, pero también atravesó pasajes de presión, con intervenciones determinantes de Mia Shalit. Bolivia, en cambio, aterriza golpeada por una derrota 0-8 ante Paraguay en condición de local, resultado que profundizó su campaña en el torneo.

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A qué hora juega Perú vs Bolivia y cómo verlo

Perú cerrará su participación en la Liga de Naciones Femenina ante Bolivia en el Callao, en un duelo que podrá seguirse por televisión y plataformas digitales desde las 18:00 horas. (Selección Peruana)

El encuentro Perú vs Bolivia fue programado para las 18:00 (hora de Perú) de este martes 9 de junio, equivalente a 23:00 GMT, en la novena fecha del certamen. La organización fijó como sede el Estadio Miguel Grau del Callao, en una jornada que marcará el cierre de la participación de ambas selecciones en el campeonato.

La transmisión estará disponible por el canal de YouTube de Conmebol. También se informó que el partido podrá seguirse a través de DirecTV en DSports y en la plataforma DGO, alternativas con derechos de difusión para el torneo.

Perú afrontará la última presentación con 8 puntos, producto de 2 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, con 8 goles a favor y 15 en contra. Bolivia llega con una campaña sin victorias en siete partidos, con 1 empate y 6 caídas, 2 tantos convertidos y 36 recibidos, el registro defensivo más alto de la competencia.

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Dónde será el partido y qué se juega cada selección

El Estadio Miguel Grau será escenario de un duelo con objetivos distintos: Perú busca mantenerse con vida en la lucha por el repechaje y Bolivia intenta cerrar con una alegría. (Selección Peruana)

El partido se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao, en la zona portuaria vecina a Lima. Para este compromiso, Perú dejó la localía que venía utilizando en Cusco, ciudad ubicada a 3.400 metros de altitud, y trasladó el cierre del calendario al nivel del mar.

El cambio de escenario también responde a un factor de contexto competitivo: Bolivia suele jugar con frecuencia en altura. En esta oportunidad, el conjunto peruano optó por el llano para el último capítulo de la serie, con la expectativa de sumar tres puntos.

En la clasificación, la Bicolor figura en el séptimo lugar con 8 unidades, a tres de la zona que concede acceso al repechaje del Mundial Femenino 2027. Para sostener esa posibilidad, necesita ganar con margen amplio y, además, aguardar resultados adversos de selecciones ubicadas por encima.

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El torneo reúne a nueve selecciones sudamericanas, sin Brasil, ya clasificada por ser anfitriona del Mundial Femenino 2027. Según el reglamento difundido para esta Liga de Naciones, las dos primeras de la tabla obtienen cupos directos, mientras que la tercera y la cuarta acceden a los boletos de repechaje.

La última fecha llega con antecedentes inmediatos contrastantes: Perú empató 1-1 ante Argentina como visitante, mientras que Bolivia recibió un 0-8 frente a Paraguay. En la misma jornada, Ecuador venció 2-1 a Chile en Santiago y Colombia superó 1-0 a Uruguay, resultados que incidieron en el tablero de la parte alta y media.

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Posibles alineaciones, árbitra y antecedentes recientes

Perú y Bolivia llegan al cierre del torneo con realidades opuestas. Las peruanas dominan los antecedentes recientes y buscarán ratificar esa ventaja en el Miguel Grau. (Selección Peruana)

El choque tendrá arbitraje principal de la colombiana Paula Fernández, con asistencia en el VAR de su compatriota María Victoria Daza, según la designación informada para el encuentro.

De acuerdo con las formaciones consignadas para este cierre de la competición, Perú podría iniciar con: Mia Shalit; Grace Cagnina, Mía León y Luana Chamochumbi; Valerie Gherson, Andrea Thorisson, Khloe Olano y Gabriela Garcia; Claudia Domínguez, Raquel Bilcape y Alesia García. El cuerpo técnico está encabezado por el director técnico Antonio Spinelli.

Bolivia, por su parte, aparece con la siguiente probable alineación: Hillary Saavedra; Karen Rodríguez, Issela Plata, Samantha Alurralde y Nashmi Segovia; Abigail Quiroz, Wendy Baltazar y Cielo Veizaga; Ilsen Rodríguez, Olivia Tamaki y Carla Méndez. El entrenador indicado para la Verde es Jury Villarroel.

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En el balance del certamen, Perú anotó 8 goles y recibió 15; Bolivia marcó 2 y encajó 36. En el registro reciente entre ambos seleccionados, el historial inmediato favorece a las peruanas con 4 victorias en los últimos 4 enfrentamientos directos.

Perú buscará cerrar el torneo con una victoria que le permita aumentar su puntaje y, en paralelo, sostener la expectativa de un movimiento en la tabla con una combinación de resultados en otros partidos de la fecha final. Bolivia intentará evitar despedirse sin triunfos en la competencia y mejorar su imagen en el último compromiso del calendario.