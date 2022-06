Aníbal Torres critica a fiscales por ignorar otros delitos al investigar a Pedro Castillo: “¿Qué pasó con Lava Jato?”

Aníbal Torres critica el trabajo de los fiscales.

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, criticó el trabajo de los fiscales por, a su parecer, dejar de lado “grandes delitos que se han realizado en el país” por centrarse en imputarle al mandatario Pedro Castillo “delitos sin ni una prueba, solamente con el hecho de terceros”.

En su última intervención en el XVII Consejo de Ministros Descentralizado, desarrollado en Arequipa, cuestionó que un sector de políticos, y “ciertos medios de comunicación”, busquen desviar la atención de la justicia al encubrir y disimular otros delitos, como el caso Lava Jato.

“Está muy mal, y no podemos callar, que exista un concierto de voluntades de ciertos políticos, de ciertos medios de comunicación, y de ciertos fiscales, para imputar al Ejecutivo la comisión de delitos sin ni una prueba, solamente con el hecho de terceros”, dijo el premier.

“Con eso están encubriendo y disimulando la comisión de los grandes delitos que se han realizado a nuestro país. Están escondiendo la corrupción de Lava Jato. Yo le pregunto, a los señores fiscales: ‘¿Qué pasó con esa gran corrupción, con la cual se llevaron miles de miles de millones?’”, agregó.

Luego, precisó que no tolerarán más ataques contra el jefe de Estado y otro miembro de la PCM. “Los delincuentes siguen libre y dominando. Atacan al Ejecutivo para encubrir sus propios delitos. Pero ¿vamos a seguir tolerando eso? No, pero nos están tomando como si fuéramos personas que no tenemos sentido común, no se requiere ser preparado, de haber pasado por la universidad para darse cuenta de esa perversidad”, afirmó.

PROFESIONAL DE LA MENTIRA

Más temprano, el jefe del Gabinete de Ministros arremetió contra Karelim López tras las acusaciones contra el presidente del Perú. En esa línea, aseguró que la empresaria investigada es una “profesional de la mentira” y aseguró que el Jefe de Estado tiene toda la disposición para colaborar en las investigaciones que viene realizando la Fiscalía de la Nación y el Congreso de la República por presuntos vínculos con hechos de corrupción.

“Se le quiere implicar al presidente por la comisión de delitos sin ninguna prueba y solo por el dicho de terceros. Por ejemplo, por el dicho de la señora Karelim López, quien tiene hasta 8 versiones sobre un mismo hecho, o sea ella fabrica hechos, es una profesional de la mentira”, aseguró el primer ministro para TV Perú.

“El presidente está dispuesto siempre a colaborar, pero hay que entender también la actitud de ciertos medios de prensa, especialmente capitalinos que no buscan la verdad, sino lo que buscan es torcer los hechos con el propósito de querer implicar al presidente en hechos delictivos”, acotó.

De otro lado, Aníbal Torres recordó una vez más que se estaría trabajando en un plan para obtener la vacancia de Pedro Castillo, el cual estaría en manos de la “ultra derecha”, quienes han intentado constantemente tras la salida del Jefe de Estado.

“Esto viene de la ultraderecha que no quiere reconocer al presidente su triunfo, siempre están buscando la vacancia, la renuncia o la acusación constitucional, incluso buscando un golpe de Estado. Eso lo tenemos que rechazar”, aseveró a las cámaras.

Por último, comentó respecto a los posibles hechos de corrupción vinculados a personas del círculo cercano del presidente de la República y descartó que este los esté encubriendo. Además, aseguró que el mandatario, de llegarse a confirmar los delitos de los funcionarios, no sería culpable, puesto que él no los habría cometido.

