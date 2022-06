Ricardo Morán se defiende tras críticas por su concepto de madre: “Todo fue tergiversado y malentendido”

Ricardo Morán asegura que tergiversaron su comentario. (Foto: Instagram)

Ricardo Morán rompió su silencio en su podcast ‘Moranmente Incorrectos’. Como sabemos, el jurado de ‘Yo Soy’ ha estado en medio de las críticas por parte de algunas personas que no están de acuerdo sobre su concepto de madre.

Y es que, hace unos días la figura de Latina Televisión aseguró que la palabra “mamá” es una imposición social impuesta por los adultos. “Si nunca nadie les habla de una mamá, nunca preguntan por ella”, dijo cuando un usuario le preguntó qué le decía a sus hijos cuando le mencionan dicha palabra.

Ricardo Morán utilizó su programa digital para responder a sus detractores. El productor comenzó contando que ha leído varios comentarios ‘horribles’ y comparó el concepto que le dan las telenovelas al rol de la madre con lo que él dijo.

“Esta idea de que la madre o el padre es un concepto y no hay relación místico mágica, en realidad es la base de todas las telenovelas. Te molesta lo que yo digo pero en la telenovela la niña que has visto crecer toda la novela, enamorarse del galán, volverse millonaria, pero un día le dicen ‘ella no es tu madre, es tu hermana’, y ella dice ‘eso es imposible porque uno sabe quién es su madre’... la mitad de las telenovelas están construidas sobre ese tipo de tramas”, señaló.

Asimismo, aseguró que el vínculo ‘mágico’ que le han dado las novelas a la relación entre madre e hijo no existe y si fuera cierto, la mitad de las telenovelas desaparecerían. Además, señaló que sus palabras fueron tergiversadas.

“Todo esto viene a colación por un comentario que yo hice que ha sido tergiversado y malentendido o ha sido convertido en un arma innecesaria y que nosotros consideramos básicamente, un argumento de telenovela (...) En todas las novelas te asignan un padre o una madre o te imponen un padre o una madre en el capítulo 1 y en el capítulo 120 el protagonista descubre que sus padres son otros”, agregó.

GISELA VALCÁRCEL Y SU INDIRECTA A RICARDO MORÁN

Gisela Valcárcel habló sobre el tema de la maternidad, lo que llamó la atención de los usuarios. Al parecer, su mensaje fue una respuesta directa a las declaraciones de Ricardo Morán, quien aseguró que la palabra “mamá” es una imposición social.

Tener mamá es natural, venimos por una mamá. sea que la conozcas o no. Siempre tu corazón buscará a tu madre. No es algo que se enseña, solo se trata de algo que se siente. Las cosas pueden y deben cambiar, pero no me digas que si no veo a mi mamá, no pensaré en eso”, se lee en su cuenta oficial de Twitter.

Aunque al inicio los cibernautas no entendían a qué se estaba refiriendo, un par de seguidores indicaron que el “contexto” de sus palabras provenían de la postura de Ricardo Morán.

Mensaje de Gisela Valcárcel en redes sociales. (Foto: Captura de Twitter)

