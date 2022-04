Ricardo Morán y su dura lucha para inscribir a sus hijos como peruanos en medio de vacíos legales y discriminación

Ricardo Morán responde a detractores. (Foto: Instagram)

Ricardo Morán es uno de los padres más que felices que puede existir en la tierra, muestra orgulloso a sus dos hijos y hace mucho planes con ellos. Sin embargo, hay un gran dolor en medio de tantas sonrisas, aquellas que sus menores aún no saben, pero que los afectará si el conductor no logra solucionar lo antes posible, su nacionalidad como peruanos.

El actor señala con gran indignación que sus pequeños vienen sufriendo una especie de discriminación por un vacío legal en nuestro país, pues la Reniec no reconoce a sus hijos Catalina y Emiliano como ciudadanos peruanos, hecho que les corresponde por ser hijos de un peruano. Sin embargo, aunque parezca todo muy simple, Ricardo ha encontrado trabas en el camino.

Esta semana, el conductor participó de una audiencia en el Poder Judicial, pues asegura que llegará hasta las últimas consecuencias por sus hijos.

“Esa mentalidad: “Mejor no nos hagamos problemas”, no maldita sea, yo me hago problemas pues (…) Quiero que mis hijos sean peruanos y lo que me están diciendo es por ser tú quién eres, tus hijos no van a serlo (…) Todos queremos lo mejor para nuestros hijos”, indicó Ricardo en una entrevista para Latina.

“SON MIS HIJOS BIOLÓGICOS”

Lo que ha podido comprobar Ricardo Morán es que el Código Penal protege a las madres de hombres que las abandonan, pudiendo ellas inscribir solas a sus hijos. Sin embargo, no hay ninguna ley que ampare a los varones, para que puedan incribir solo a sus pequeños, pues lamentablemente vivimos en un país de padres abandonadores.

“Hay gente que me acusa en redes el por qué me dejaron adoptar. Son mis hijos, yo no adopté a nadie, genéticamente son mis hijos (…) Nosotros estamos peleando porque la Constitución se respete. La Constitución dice que a todo hijo de peruano nacido en cualquier parte del mundo le corresponde su inscripción”, indicó el conductor de TV, quien asegura que la situación se le complica aún más por la forma que trajo al mundo a sus pequeños, una opción aceptada en todo el mundo, pero no en Perú.

Cabe recordar que el productor tuvo a sus hijos por vientre subrogado, por lo que sus pequeños no cuentan con una madre, pues solo es una mujer anónima que donó sus óvulos.

Ricardo Morán hace oficial demanda contra Reniec. (Foto: Instagram)

NO DARÁ MARCHA ATRÁS

El jurado de Perú Tiene Talento no pierde las esperanzas y sigue luchando, soportando también las constantes críticas que viene recibiendo en las redes sociales por el solo hecho de ser un padre homosexual. Hace caso omiso y continúa, asegurando que no dará marcha atrás.

“No lo voy hacer. Tengo una formación estricta de mi familia en relación a lo que es justo y lo que no es justo, lo que es correcto y lo que no es correcto”, señaló el artista.

Cabe indicar que si bien es cierto, Ricardo cuenta con una gran legión dedetractores, son muchos los usuarios quienes se han solidarizado con su caso y han entendido la situación que viene viviendo la figura de Latina.

SEGUIR LEYENDO