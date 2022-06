Aplicación de tercera dosis de la vacuna COVID-19 cae drásticamente en Perú

Numero de vacunas va en caída y eso genera preocupación en el sector salud. REUTERS/Sebastián Castañeda

Una dura realidad afecta al sector salud en nuestro país, al conocer que se ha disminuido el porcentaje de personas que se han vacunado con la tercera dosis contra la COVID-19. Según el analista de datos, Juan Carbajal, explicó que en el mes de febrero se había alcanzado una estabilidad en las cifras, quiere decir, que las aplicaciones por día no bajaban de 100 mil aplicaciones.

Sin embargo, desde el mes de marzo, este panorama empezó a cambiar en donde solo 60 mil llegaron a colocarse dicha inoculación de refuerzo, la pregunta es: ¿Qué pasó con los 40 mil restantes?

Haciendo un análisis del siguiente mes, se pudo conocer que a inicios de abril, esta cifra subió a 135 mil. Una de las causas fue la exigencia del carnet de vacunación que tenía que registrarse la tercera dosis para los mayores de 18 años puedan ingresar a espacios cerrados. “Eso conllevó a que mucha gente fuera a aplicarse la tercera. Así, a inicios de abril, se pasó de 60 mil a 135 mil”, dijo Carbajal para LR.

Pero este escenario optimista cayó por completo a quincena del mes de junio, al conocerse que el ritmo de vacunación fue bajando notoriamente hasta registrar 35 mil aplicaciones por día. Una cifra realmente preocupante y alarmante.

“A inicios de abril, ese promedio de inmunización de 135 mil se ha reducido en un 75% (a 35 mil) en dos meses y medio”, reiteró el experto al mencionado medio de comunicación.

Carbajal apuntó que esta cifra de 35 mil vacunados con la tercera dosis se asemeja a octubre del 2021, cuando se inició con la aplicación de la misma.

“El ritmo está en caída; es como si recién estuviésemos comenzando con la tercera dosis. Y no es que no haya gente por vacunar porque hay 5 millones 700 mil que aún no se han puesto la tercera dosis. Si estas personas lo hubiesen hecho, ya estaríamos pasando el 80% de mayores de 12 años protegidos con la tercera dosis”, refirió.

Cifras de vacunados con tercera dosis va en disminución.

¿Por qué la población no quiere colocarse la tercera dosis contra la COVID-19?

El infectólogo Juan Villena, aseguró que un escenario por el cual la gente ya no se quiere vacunarse contra esta enfermedad es porque se siente confiada ante la baja de contagios y muertes que se registran a diario en nuestro país.

“La gente está confiada que no va a pasar nada; me refiero a los que no se vacunan con la tercera dosis. Hay un alto porcentaje que ha recibido solo las dos dosis y -como hay menos casos y hospitalizados por el COVID-19- eso hace que la población tenga confianza de que no necesita más refuerzos, pero cuidado”, analizó el médico.

Sin embargo, precisó que es necesario e importante que el ministerio de Salud implemente cuanto antes una política de estrategias para seguir captando a la población a que cumpla con el esquema de vacunas, ya que está demostrado que la inoculación de estas dosis han retraído al virus, sobre todo en número de contagios, hospitalizaciones y muertes.

“La recomendación es que se haga un esfuerzo adicional para terminar de inmunizar a las personas que no han recibido ninguna vacuna y a los que faltan completar su tercera dosis”, indicó.

Ante esta cruda realidad, la jefa de Inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, manifestó que la meta para fines de junio es llegar al 70% debido a la reducida asistencia de la población. Cabe destacar que hasta el momento, el 64,1% de la población mayor de 12 años cuenta con las tres dosis.

Cifras de vacunados con tercera dosis va en disminución.

¿Cuáles son las regiones en rojo por baja cifra en vacunación COVID-19?

El portal del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), arrojó la data que existen 10 regiones en donde no se supera el 50% de la población con tres dosis. Entre los que se encuentran: Madre de Dios y Puno, que no han podido alcanzar ni el 40% todavía.

Por otro lado, informaron que a nivel general, se han aplicado más de 76 millones de dosis de Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y Moderna.

VIDEO RECOMENDADO

Las cifras más recientes del sector Salud y Educación demuestran que hay una población considerable de menores de edad sin ninguna vacuna. | VIDEO: Canal N

SEGUIR LEYENDO