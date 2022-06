12 familias se quedan sin hogar tras voraz incendio en Trujillo

Las flamas de fuego, el humo sofocante, alertó a toda una cuadra en la ciudad de Trujillo tras registrarse un voraz incendio el último lunes en horas de la tarde. Según el reporte de los bomberos, un corto circuito en una llantería habría sido la causa que desató el pánico en la zona.

Lamentablemente, el siniestro ocasionó que una casa de tres pisos fuera consumida completamente por las interminables llamas de fuego. Esto produjo que en total 12 familias que albergaba este recinto se queden completamente en la calle. Además de ello, se conoció que los animales que una familia criaba, como patos, cuyes, conejos, gallinas, murieron al no poderlas salvar a tiempo.

Según autoridades de Trujillo, por el momento a las familias se les ha acogido con carpas y alimentos hasta ver su situación para ser reubicados.

A través de una conversación que el jefe de Unidad de Bomberos de la región tuvo con la radio Exitosa, el comandante Carranza indicó que la central de la Región atendió el llamado de auxilio de los vecinos del Jirón Mateo del Toro, ya que los bomberos del Distrito de La Esperanza no cuentan con una unidad de bomberos para sofocar incendios.

Asimismo, solicitaron el apoyo a empresas privadas para implementar sus herramientas a fin de contar con toda la indumentaria para combatir el fuego y hacer más óptimo su trabajo.

Por otro lado, los vecinos indicaron que en el primer piso funcionaba un taller y que habría gran cantidad de llantas de diversos vehículos.

“Estaba en el centro y me llamaron que se estaba quemando mi vivienda. En el primer piso había un almacén de llantas, parece que hubo un cortocircuito”, indicó uno de los afectados que vive en el tercer piso.

“Hemos encontrado un auto totalmente siniestrado. El procedimiento en un incendio primero es rescatar a las personas y dentro de las personas están los animalitos. No podemos echar agua hasta no estar seguros de que no haya nadie”, explicó Luis Roncal, comandante departamental de los bomberos.

¿Cómo se originó el incendio en la ciudad de Trujillo?

Según contaron los vecinos, un joven se dedicaba a reparar llantas de autos y de bicicletas en la azotea de esa casa para “recursearse”. Las llantas dificultaron la labor de los bomberos, ya que se trata de un material altamente inflamable y los gases que emana son peligrosos para la salud.

¿Por qué los bomberos se demoraron en llegar al siniestro en la ciudad de Trujillo?

En conversación con Latina, el jefe de bomberos contó que la zona de la Esperanza, lugar donde se produjo el incendio, sí cuenta con su propia unidad. Sin embargo, no pudo llegar a tiempo porque estaba atendiendo otras emergencias. Tras este hecho, los vehículos de La Rinconada y Trujillo socorrieron a los vecinos de la zona.

“Esa unidad no cuenta con unidad contra incendios, estamos haciendo la gestión pertinente, tiene su ambulancia que funciona y esa compañía de La Esperanza casi el 70% es la que tiene más emergencias y está participando en estos momentos en una atención hospitalaria”, dijo el comandante roncal.

