Magaly Medina celebra el Día del Padre junto a su hijo, pero se niega a grabarlo: “Él es anónimo”

Magaly Medina es una de las figuras de la farándula peruana que se ha mostrado muy entusiasmada en celebrar el Día del Padre. Y es que en sus redes sociales, ha compartido con sus seguidores desde la mañana de este 19 de junio lo que cocinaría para su familia.

Sin embargo, lo que ha sorprendido a propios y extraños es la presencia de su hijo Gianmarco Mendoza Medina. Pese a no aparecer en las fotos y vídeos, la popular ‘Urraca’ contó que su primogénito estaba celebrando con ella,

Magaly Medina ha contado en varias oportunidades que el joven escritor no desea estar frente a las cámaras y esta vez no es la excepción. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la periodista mostró cómo estaba compartiendo en la sala de su hogar conmemorando dicha fecha.

Asimismo, reveló que su hijo estaba en la parte del jardín encargándose de la comida y se negó a grabarlo, pues recordó que a él no le gusta salir en las fotografías, respetando una vez más su privacidad.

“Para aquellos que siempre reclaman la presencia de mi hijo, allí está con mi caja china y o no me da la gana de incluirlo porque a él no le da la gana de salir, no quiere, él es anónimo, así que no fastidien”, señaló.

De esta manera, la figura de ATV dejó en claro que mantiene una buena relación con su único hijo, fruto de su romance con Marco Mendoza, dejando atrás los rumores de un posible alejamiento entre ambos.

¿QUIÉN ES GIANMARCO MENDOZA MEDINA?

En el año 1983, Magaly Medina se casó con Marco Mendoza, con quien tuvo a su único hijo Gianmarco Mendoza Medina, quien aproximadamente tiene 38 años y es graduado en ciencias de la comunicación de una reconocida universidad de la capital.

No se sabe mucho de la vida personal de su primogénito pues ha preferido alejarse de la televisión y hacer una vida alejada de la periodista. Pocas veces se le escucha a Medina hablar de su hijo, sin embargo, hace un tiempo atrás durante una transmisión en vivo fue la misma Magaly quien dejó saber que su hijo estaba soltero.

“Mi hijo está bien, pronto saldrá afuera otra vez (al extranjero). A él no le gusta que cuente sus cosas, lo respeto. ¿Si tiene novia? No, está soltero, no quiere que le busque novia, no soy cupido, tampoco alcahuete. Eso sí, abuela no, todavía no quiero”, contó en su red social luego de que una usuaria le preguntara sobre el estado sentimental de su hijo.

Entre las muchas entrevistas que ha brindado la periodista, en el año 2018 afirmó que su hijo se encontraba escribiendo un libro y en la búsqueda de su propio lugar en el mundo profesional.

“Mi hijo está tratando de encontrar su lugar en el mundo, estuvo escribiendo un libro que no ha terminado aún, que solo le falta el epílogo. Un libro de investigación sobre Fujimori, los Crousillat, todo lo que significó la televisión en la época de Montesinos”, confesó Magaly.

Gianmarco Mendoza, hijo de Magaly Medina, estudió con Ethel Pozo en la misma universidad.

