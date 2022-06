Laura Bozzo y la razón por la que lloró desconsoladamente en La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo expresó su deseo por irse de La Casa de los Famosos 2. (Foto: Instagram)

La segunda temporada de La Casa de los Famosos sigue causando polémica en las redes sociales. Las protagonistas en esta ocasión son Laura Bozzo y Niurka Marcos, quienes desde hace algunos años son rivales. La escena en la que se han visto involucradas ha sido bastante comentada por los fans de este programa de televisión.

Cabe recordar que al inicio del reality show, ambos se mostraron bastante diplomáticas y hasta tuvieron una conversación bastante tranquila; sin embargo, la popular ‘abogada de los pobres’ hasta el momento no logra creer en la amabilidad que ha demostrado la exvedette cubana.

Los fanáticos de Laura Bozzo consideran que Niurka Marcos intenta ser de manera indirecta bastante insoportable con la presentadora de televisión, mencionando en todo momento el tema de su edad, pues la peruana tiene 65 años.

Es por este motivo que la expresentadora expresó sus deseos por irse de la casa de las estrellas, esto a causa de los comentarios de sus compañeros, quienes indican que la edad de Bozzo es un impedimento para que ella pueda cumplir con algunas actividades del hogar, incluso le han ofrecido ayuda.

“ Nos gustaría que no participaras para no poner en riesgo tu salud, yo con todo gusto cubro cualquier turno que te toque ”, dijo uno de los integrantes del equipo de Niurka, a los que la exfigura de televisión afirmó no tener ningún problema de salud.

Debido a que sintió que muchos de sus compañeros se estaban burlando de ella, incluyendo a Niurka Marcos, la ‘abogada de los pobres’ se levantó de su sitio para dirigirse a su cuarto y romper en llanto de cólera e impotencia.

“ Me molesta que me digan vieja a cada rato ”, le dijo Laura a sus amigos que se acercaron a ella para consolarla. Asimismo, mientras ella sufría en su habitación, en otro espacio Niurka hablaba de su ‘enemiga’ a sus espaldas. “Si yo que tengo más peso y estoy en forma, me es pesado, imagínate para ella (Laura)... por eso no quiero ningún tipo de vínculo con la bruja esa”, expresó.

La actitud que tomó la cubana causó indignación entre los seguidores de la conductora peruana. Los usuarios de las redes sociales, especialmente en Twitter, expresaron su desacuerdo con la exvedette y no dudaron en criticarla duramente por cómo es que trata a Laura Bozzo.

La polémica conductora de televisión pidió su salida inmediata del reality al sentirse totalmente excluida por sus compañeras.

LAURA BOZZO PODRÍA IRSE DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 2

En más de una ocasión Laura Bozzo ha expresado sus deseos por abandonar al reality show. Durante los primeros días del programa, la conductora de televisión le dijo a la producción que no tenía ganas de quedarse debido a que ellos no le alcanzaban sus medicinas.

A las pocas semanas, la exestrella de Televisa también señaló que no quería estar más en la Casa de los Famosos por los cuestionamientos por su edad y el estado físico.

Además, ya en dos ocasiones ella ha sido nominada para abandonar la casa, pero fue salvada. Sin embargo, muchos de sus seguidores creen que ella debería de dar un paso al costado por su salud mental y emocional.

