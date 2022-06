Joven se quedó dormido en tienda de departamentos y su reacción al despertar es viral

Sujeto fue despertado luego de caer dormido en un sillón que estaba en exhibición en una tienda por departamentos. (Captura TikTok: suach01)

En estos tiempos muchas personas suelen tener dos o tres trabajos durante el día. Claro está que no le hacen por puro gusto, sino para tener más recursos y llevar el pan a la casa, pues muchas veces con el sueldo de un solo trabajo no alcanza. Y a veces esta situación hace que algunos no soporten el trajín y quieran aprovechar cualquier momento para rendirse a los brazos de Morfeo, al menos un instante.

Eso es lo que parece haberlo ocurrido a un sujeto que no encontró mejor lugar para echar una pestañeada que los muebles que se encontraban en exhibición de una conocida tienda por departamentos, ubicada en Lima. En las imágenes se ve cómo el personal de seguridad del local despierta al joven. El video se volvió viral por la plataforma de videos TikTok .

Como se puede ver en el clip subido por la usuaria suach01, una asidua compradora en esa tienda, el joven se encontraba profundamente dormido en uno de los sillones que estaban a la venta en el centro comercial.

Sin perder más tiempo se puso a grabar el detalle cuando de pronto otro hombre, identificado como personal de seguridad de la tienda, también se había percatado de la situación se acercó raudamente para despertarlo e indicarle que estaba prohibido dormir en el lugar. A menos que estuviera haciendo control de calidad, pero esa no era la situación. Así que no tuvo más remedio que levantarse e ir en busca de otro lugar donde pueda cumplir su sueño, de manera literal.

Obviamente suach01 subió el gracioso momento al TikTok y en cuestión de horas se ha logrado reproducir más de 321 mil veces. De igual manera, ya lleva 8,844 ‘me gusta’ y más de 200 comentarios de diversa índole, pero siempre tomando con humor el momento.

“Estaba pasando la prueba de calidad”, “Seguro quería saber si eran cómodos”, “Muchos hicimos eso alguna vez, no hay que juzgarlo”, “uno ya no puede hacer prueba de calidad”, “excelente publicidad tengo que comprar uno”, “en Villa El Salvador hay mejores sofás y cómodos”, entre otros.

TIKTOK TIENE TALENTO

En los últimos tiempos, la plataforma de TikTok se ha convertido en el lugar ideal para que los cibernautas expresen sus sentimientos, hagan bromas o locuras con la finalidad de lograr ser virales y ganar miles de likes.

Pero también hay de los otros que aprovechan esta plataforma para demostrar el talento escondido que tienen y que nadie más sabría, si es que no fuera por el bendito TikTok. Por ejemplo hace unos días, en la mencionada red social, también se hizo viral el heladero chacalonero.

¿Quién es él? Pues un humilde vendedor de helados que aprovecha la capacidad que tiene para el canto y así intentar captar más clientes para alcanzar las ventas necesarias del día.

Para lograr el objetivo, el sujeto incorporó un parlante de regular tamaño y se consiguió un USB con la discografía del fallecido, pero todavía muy popular intérprete de cumbia peruana, Lorenzo Palacios.

Así que al ritmo de ‘papá Chacalón’, el heladero va recorriendo las calles de Lima, ofreciendo sus productos y entonando los temas más populares del recordado cantante de chicha.

Pero no la hace a la loca ni simplemente porque se sabe la letra. Nada que ver. Uno de los motivos por los que se hizo viral fue porque los usuarios de TikTok se dieron cuenta del sentimiento que le imprimía a sus interpretaciones.

Así que ya sabe, si tiene algún talento y no tiene donde mostrarlo probar con videos en TikTok podría ser de gran ayuda y, con un poco de suerte, volverse famoso.

