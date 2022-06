De una ruptura a anillos de promesa: la romántica historia detrás de la pareja virtual que no se reconoció en el Aeropuerto de Guadalajara

La pareja se encuentra actualmente muy feliz (Foto: Captura de pantalla TikTok iris.mochilove/FB Federico Olivieri)

El amor a distancia ha generado a lo largo de los años todo un debate y no muchos suelen atreverse a intentar entablar una relación romántica con alguien que vive a miles de kilómetros, pero entre aquellos valientes se encuentran Iris Cuevas y Federico Olivieri, una mexicana y un italo-argentino que recientemente se hicieron virales tras su peculiar primer encuentro en el aeropuerto de Guadalajara que no salió del todo como esperaban, pues no se reconocieron al momento de cruzarse.

Fue así que, en esta ocasión, el par de enamorados no sólo contó para Infobae México lo que realmente pasó en el clip que velozmente rebasó los 20 millones de vistas en TikTok, sino que platicaron sobre como se gestó su amor y las desventuras que han tenido que atravesar para tener una sólida relación.

Cabe rememorar que en días pasados, dos breves videos comenzaron a circular en redes sociales, en los cuales se observaba el instante en que Iris esperaba a su pretendiente virtual que viajó desde un pequeño pueblo de Francia hasta Jalisco, sitio en donde reside la tapatía. Originalmente, este clip fue grabado en abril de 2022, pero la pareja decidió subirlo a redes este junio, sin saber el alcance que tendría.

En el audiovisual, la mujer de 39 años se veía muy nerviosa y llevaba algunos globos con ella, pero ante todos los sentimientos acumulados, no logró descubrir en primera instancia quién era su amado.

“Cuando pasa lo del aeropuerto, yo fui sola por Federico, pero dije: ‘Ya habíamos dicho que nos íbamos a grabar’ hay miles de videos de gente que corre, grita y se cae. Yo dije: ‘Yo no voy a brincar, ni voy a correr’ y hay una canción que nos poníamos mucho de Camilo y Matisse que dice: Te voy a buscar con cartel y con globitos, entonces yo no le dije que iba a ir con los globitos, hasta me mandé a hacer una playera que decía ‘Fede’ y yo dije: “así obvio me va a ver, en vez de llevar un cartel”, comentó Iris para este medio.

La mujer reveló que la confusión fue porque ella no veía bien con sus lentes, además de que ambos estaban ansiosos y, en el momento en que coincidieron, voltearon a otro lado y por eso no se percataron de quienes eran.

En cuanto a este momento, Federico com

La pareja habló con Infobae México sobre el origen de su relación a distancia.

entó que, cuando llegó al aeropuerto, asumió que Iris estaría a simple vista, pero no fue así.

“Cuando llegué, yo pensé que estaría justo a la salida de la puerta de migración de llegada, entonces cuando no la vi, de hecho, lo filmé con mi Go Pro, pero ante la negativa de verla, pues desistí y la apagué. Como no la vi pensé: “Quizá se fue a comprar algo” No creí que se hubiera asustado y no hubiera venido, porque ella sabía el trayecto que venía haciendo desde Francia, que no fue un trayecto muy corto que digamos”, dijo el argentino y añadió:

Lo primero que pensé cuando se me acercó fue en todas las cosas que vivimos en este proceso de más de un año de conocernos vía virtual y todas las cosas lindas. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza.

Ya después del encuentro y del emotivo abrazo que se dieron, Iris contó que su primera impresión física de Federico fue un poco diferente al que había imaginado.

La pareja logró encontrarse en el aeropuerto (Foto: IG la_vida_es_viajar)

“Se me hizo muy flaco, se me hizo muy delgado, porque yo por eso no lo distinguí, porque yo, a mi Fede que conocí en las videollamadas yo me lo imaginaba como con unos diez kilitos de más, por eso cuando pasó, dije: ‘Ese flaco como que se parece’, pero no sabía que era mi Fede”.

Ya juntos, la pareja pasó un rato en compañía y Federico se fue a su hotel, pero al día siguiente, Iris le presentó a sus hijos y ellos lo recibieron sumamente bien, al punto en que durante los días posteriores se ofrecieron a llevar al pretendiente de su mamá a pasear por lugares representativos de Jalisco como Tlaquepaque.

“Los primeros diez días alquilé un departamento que estaba cerca de su casa, para conocernos mejor, para conocer mejor a los hijos y todo. Creo que fue una buena idea y la verdad que lo pasé increíble. Después hicimos un viaje, fuimos a Chetumal, pasando por Belice a Guatemala, todo vía terrestre que fue una aventura indescriptible, México me encantó, me encantó todo”, puntualizó Fede.

La pareja hizo un viaje después de conocerse (Foto: Iris Cuevas)

El nacimiento de una historia de amor

Aunque el momento del aeropuerto fue catalogado por la pareja como “el inicio de su historia de amor” durante el video que postearon en redes sociales, una serie de factores influyeron para que pudieran conocerse en persona.

Y es que, de acuerdo con Iris, ellos se conocieron por Facebook en un grupo de Mochileros hace unos años, pues les encanta viajar. Así, fue que de pronto los sentimientos comenzaron a cambiar y Fede le mostró intenciones de querer entablar algo más enfocado en un plano amoroso.

“Lo que más me atrajo de Iris fue su humor, su forma de ser con sus hijos y su belleza también”, contó Federico para Infobae México.

Los jóvenes están enamorados (Foto: FB Iris Cuevas)

Algo que estuvo a favor de la pareja fue que, al llevar un tiempo de frecuentarse virtualmente, pudieron rápidamente establecer sus rutinas y comenzar un romance a la distancia. Así, desde fotos, juegos o todo dinámicas originales que se les ocurrieron, la chispa entre los dos comenzó a aumentar.

Pero, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que el 5 de marzo de 2021, la vida de Iris dio un giro aterrador, debido a que su hijo más grande tuvo un grave accidente del cuál tuvieron que amputarle algunos dedos de su mano. Esto hizo que la tapatía tuviera que enfocarse plenamente en la rehabilitación de su familiar y eso, aunado a que Federico mudó derivó en que la pareja no tuviera mucho tiempo de coincidir al punto en que decidieron romper.

“Nos separamos un tiempo y Fede se va a Argentina con su familia, terminamos y él ya había comprado su boleto para venir a México, pero yo le dije: ‘Es que no puedes venir’ y se enojó mucho. Le dije: ‘Ve cómo estoy con la cirugía de mi hijo, yo no te puedo recibir en este momento, para mí, mi prioridad son mis hijos’. Ya hasta después él lo entendió, me pidió perdón, me dijo: ‘Yo pensaba en esas ganas de conocerte y no lo que necesitabas en ese momento, debí ser más empático. Sí se disculpó y entendió que no era que no quisiera verlo, pero para mí no era el momento de recibirlo”, apuntó Iris.



La mexicana contó que después de un tiempo Federico se encontró con las antiguas fotografías de su relación virtual y tras removérsele varios sentimientos, decidió contactarla nuevamente a través de un conmovedor mensaje por audio que convenció a Iris de intentarlo nuevamente, quien también ya estaba en un momento más tranquilo de su vida.

Por su parte, Federico relató que uno de los factores por los que quiso retomar su relación con la tapatía fue debido a la gran conexión que habían tenido anteriormente y ahondó que, después de los tres meses que estuvo en Argentina con sus padres reflexionó lo importante que Iris era para él.

Ella es mexicana y él italo-argentino (Foto: FB Federico Olivieri)

“Lo que me motivó a hablarle de nuevo fue que nos habíamos llevado tan bien del inicio hasta que me vine a Ibiza y dije: ‘¿Por qué no intentarlo una vez más? (...) “, añadió el oriundo de Córdoba, quien actualmente se encuentra de nuevo en España.

Además, las familias de los dos involucrados tuvieron mucho que ver en que los jóvenes se decidieran a retomar su romance, pues les resaltaron que en caso de no hacerlo, podrían arrepentirse el resto de sus vidas.



“Su mamá (de Federico) le dijo: ‘Es que tú no te debes quedar con esa duda’ de si es la mujer de tu vida, si lo es, vete. Ve por ella’. Y cuando él me dice: ‘Vete, voy por ti’, mi mamá me dice: ‘Hija, tienes derecho de amar, tus hijos se van a ir un día y tú tienes todo el derecho de que alguien te ame, busca quien te quiera y no a quien querer’”, sentenció Iris.

Cómo si todo el amor de ambos no fuera suficiente, durante la reciente estancia de Federico en México, tanto él como Iris se dieron unos “anillos de promesa”, los cuáles cuentan con sus nombres, la fecha en la que se escribieron su primer mensaje (20 de diciembre de 2020) y al unirse forman un mapa del mundo.

Al juntarse, sus anillos forman el mundo (Foto: Cortesía)

“Nos hicimos una promesa de que nosotros queremos conocer el mundo juntos, sí tenemos planes a futuro de que sí queremos vivir juntos. Estamos pensando y reacomodando todo por mis hijos (...) yo sí estoy contenta y decidida que si Fede me dice: ‘Te casas conmigo’, me voy. Yo sí dejo todo y sólo agarro mis maletas a mis hijos y me voy”, remarcó la enamorada.

“A los dos nos gusta viajar, hicimos unos anillos que simbolizan un mundo y bueno, más que nada con la promesa de vernos pronto y que la relación vaya a más”, concluyó Federico.

