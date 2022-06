La preocupación por el fútbol de menores en Perú, expuesta por periodista de Movistar Deportes

El periodista deportivo considera que la situación es preocupante y se deben tomar decisiones rápidas al respecto.

A días de haberse jugado el repechaje mundialista frente Australia, las opiniones y análisis del panorama general no han dejado de surgir por parte de los jugadores, la afición y la prensa. Uno de los temas más tocados después de la derrota ha sido la preocupación por las próximas clasificatorias Mundial 2026 en las que, la edad promedio de la plantilla actual ascenderá a los 34 años.

Depender enteramente del juego de los actuales no sería una opción a escoger, sino más bien es el único escenario válido del que dispondríamos si al presente no se establecen soluciones. En el caso del fútbol de menores, se tiene en cuenta que, de ser potenciado con el torneo de reservas de clubes y las respectivas selecciones representativas del Perú, habría posibilidad segura del ‘recambio’. Sin embargo, este no es priorizado en el país, siendo relegado durante los dos años de pandemia y reactivándose lentamente durante el presente.

“Preocupa mucho que no se trabaje desde las bases. De que no tenemos un campeonato de reservas después de dos año (...) El otro año tenemos campeonatos sub 20 y 17, un Mundial donde vamos a jugar, esperamos que no nos golpeen, estos dos años, sin haber tenido fútbol de menores en Perú”, señaló David Chávez en Movistar Deportes.

Debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19, el deporte peruano, al igual que la categoría mundial, se vio paralizado. Fue reactivándose progresivamente como el resto de ámbitos; sin embargo, con ciertas prioridades por delante.

En el caso del fútbol peruano, el torneo de reservas no fue tomado en cuenta de sobremanera. Este 2022, se ha retomado la iniciativa de potenciar la selección Sub17 y Sub20 pues, a mitad de año, ya se piensa en los torneos internacionales que disputarán ambas escuadras: Copa del Mundo Sub 17 Perú 2023 y el Campeonato Sudamericano Sub20 Colombia 2023.

Selección peruana Sub 17, anfitriona del Mundial 2023

La selección peruana de fútbol Sub 17 viene preparándose desde inicios del 2022 con la serie de microciclos programados con el fin de intensificar al plantel con miras a Copa del Mundo Perú 2023, que reunirá a 24 selecciones de la categoría.

Bajo el mando y supervisión de Víctor Reyes, los convocados de la lista preliminar han disputado partidos de preparación a nivel local e internacional como el pasado cuadrangular Internacional 2022, llevado a cabo en Albania del 06 al 14 de abril, en el marco del “Memorando de Entendimiento entre Conmebol y UEFA”. La ‘Blanquirroja’ U17 concluyó su participación con una victoria y dos derrotas frente a Luxemburgo, Albania e Irlanda del Norte, respectivamente.

Hoy se dio inicio al tercer microciclo del año con miras a los próximos duelos (Foto: FPF)

Los siguientes cotejos de práctica serán dos amistosos ante la selección paraguaya programados para el martes 19 y jueves 21 de julio. Durante la próxima mitad de año, se estima que Reyes afinará detalles del plantel en lo técnico y lo táctico para que finalmente el 2023, la selección peruana, anfitriona del Mundial 2023, logre una actuación impecable en honor a la sede local y a lo que sería el futuro del fútbol peruano.

Selección peruana Sub 20 con miras en Colombia 2023

Por el lado de la selección Sub20, con el mando de Gustavo Roverano, tiene como objetivo principal el Sudamericano Colombia 2023 de la categoría que más allá del torneo en sí mismo, es la posibilidad de clasificatoria a la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 Indonesia 2023. La competencia sudamericana tendrá disponibles cuatro cupos para el Mundial, por lo que el combinado nacional aspira a ubicarse dentro de los primeros lugares.

Gustavo Roverano en un entrenamiento con la selección peruana sub-20. | Foto: FPF

Además de potenciar el futuro más próximo de la selección peruana mayor, parte de la preparación está en amistosos frente a la selección chilena de la misma categoría U17. Estos duelos serán el martes 12 y el jueves 14 de julio de este año.

Adicionalmente a los dos encuentros ya confirmados, se tiene entendido que como parte de la preparación estratégica, la Sub-20 participaría del Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de la Alcudia, que se llevará a cabo en la Comunidad Valenciana de España desde el 27 de julio al de 7 de agosto. Todo el trabajo conjunto es parte del camino hacia el Mundial en Indonesia cuyo primer y único filtro es el torneo Sudamericano en Colombia.

