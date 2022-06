Torneo de Reservas: Programación, fecha y horarios de los partidos de la primera fecha

El Torneo de Promoción y Reservas del fútbol peruano regresa luego de la pandemia por COVID-19. (Foto: Internet)

El Torneo de Promoción y Reservas del fútbol peruano regresa con todo luego de dos años de ausencia por la pandemia del COVID-19. La fecha de inicio para este campeonato será el viernes 3 de junio donde 32 equipos buscarán el título.

La novedad en esta campeonato es que no solo hay equipo de la Liga 1, sino que también se contará con clubes de la Liga 2 como participantes. Serán 16 partidos por fecha donde cada uno de los equipos al final del torneo se consagrará campeón y así apoyar a su club que viene disputando tanto la primera como segunda división.

El Torneo de Promoción y Reserva es un campeonato de fútbol nacional. Este torneo se juega desde el 2010 y duró hasta el 2020, siempre con equipos de la primera división. Como se mencionó anteriormente desde el 2022 se ha incluido a los equipos de 1º (19) y 2º (13) sumando un total de 32 equipos. Este torneo se caracteriza por la inclusión de jugadores juveniles o que no son tomados en cuenta en los equipos titulares.

En el 2022 el equipo campeón del torneo otorgará dos puntos a su equipo titular en la Liga 1 o Liga 2 respectivamente. El sub campeón solo le dará un punto a su respectivo club, eso da a conocer que lo que más importa en este campeonato es la oportunidad de crecer y la gloria como grupo.

En los equipos participantes de primera división se encuentran: Academia Cantolao, ADT, Alianza Atlético, Atlético Grau, Alianza Lima, Ayacucho FC, Carlos A. Mannucci, Carlos Stein, Cienciano, Deportivo Binacional, Deportivo Municipal, Melgar FBC, Sport Boys, Sport Huancayo, Sporting Cristal, Universidad César Vallejo, Universitario, UTC y Universidad San Martín.

Los representantes de la segunda división son los siguientes: Alianza Universidad, Alfonso Ugarte, Cusco FC, Comerciantes Unidos, Deportivo Coopsol, Deportivo Llacuabamba, Juan Aurich, Los Chankas, Piratas FC, Santos FC, Sport Chavelinas, Unión Comercio y Unión Huaral.

La primera se abrirá con el partido entre Sport Boys y Alianza Lima en el Estadio Municipal Facundo Ramírez el viernes 3 de junio a las 3:00 pm (hora peruana).

El sábado 4 de junio se jugarán 5 encuentros dando inicio a la jordana sabatina Universitario vs. San Martín en el recinto de Campo Mar – Campo 3 a las 10:30 am (hora peruana). Le sigue el partido entre Unión Comercio y Sport Huancayo en el Estadio Carlos Vidaurre y el de Ayacucho FC vs. Santos FC en Ciudad de Cumaná, ambos a la 1:00 pm (hora peruana). A continuación el duelo entre Melgar y Binacional en el Monumental de la UNSA a las 3:00 pm (hora peruana) y finaliza el día con el partido de Los Chankas vs. Cusco FC en el Estadio Zanabria Hermosa de San Jerónimo a las 3:30 pm (hora peruana).

El fixture de la primera fecha del regreso del Torneo de Promoción y Reservas luego de dos años. (Foto: Liga 1 Betsson)

Domingo 5 de junio continúan los partidos con el Sporting Cristal vs. Coopsol en el Alberto Gallardo a las 11:00 am (hora peruana). Seguido del Unión Huaral vs. ADT en el Estadio Julio Lores Colán a las 11:30 am (hora peruana). El siguiente encuentro será entre Alianza Universidad vs. Llacuabamba en el Heraclio Tapia a la 1:30 pm (hora peruana). Luego se verán las caras Alfonso Ugarte y Cienciano en el Enrique Torres Belón a las 3:00 pm (hora peruana). Finalizando el día Sport Chavelines vs. Carlos Stein en el Estadio Municipal Pacasmayo a las 3:30 pm (hora peruana).

Terminando la primera fecha de este campeonato se inicia con el partido entre Cantolao vs Municipal en el Colegio Leoncio Prado a las 9:00 am (hora peruana). Seguido del Juan Aurich vs. Atlético Grau en la Videna de Chiclayo a las 10:00 am (hora peruana). A continuación el UCV vs. Mannucci en la Villa Poeta a las 11:00 am (hora peruana). Luego está el encuentro entre Alianza Atlético vs. Pirata FC en el Estadio Melanio Coloma a las 11:30 am (hora peruana). Terminando el día y para dar pase a la segunda fecha las escuadras de Comerciantes Unidos y UTC se verán en el Estadio Cutervo a las 3:00 pm (hora peruana).

