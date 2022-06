Juan Silva no registra salida del país por los puestos de control fronterizo de Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que hasta las 11:00 a.m. del martes 20 de junio el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas no tiene registro de salida del país.

A través de su cuenta de Twitter, precisó que el investigado por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de colusión y organización criminal no ha salido del territorio peruano por ninguno de los puestos de control migratorio o fronterizo a su cargo.

El superintendente de Migraciones, Jorge Fernández Campos recordó que desde el 27 de mayo se ha brindado la alerta migratoria informativa para que Silva Villegas no pueda salir por ninguna frontera sin que sea consultado con la Policía Nacional.

“Antes de que existiera la orden de impedimento de salida y antes de que existiera la orden de captura nosotros ya habíamos tomado decisión de registrar una alerta migratoria informativa”, expresó en diálogo con RPP Noticias.

Fernández Campos explicó que Migraciones tiene como rol controlar el ingreso y salida de los ciudadanos que desean registrar este hecho. “La frontera peruana es tan amplía que Migraciones solo tiene competencia en los puestos de control fronterizos o en los aeropuertos”, precisó.

En esa línea, explicó que el control de la totalidad de fronteras del país no está a cargo de su institución, sino que la responsabilidad es compartida con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

De otro lado, garantizó que Bruno Pacheco y Fray Vásquez tampoco han salido del territorio peruano por ningún puesto de control de Migraciones.

ORDEN DE CAPTURA NACIONAL E INTERNACIONAL

Como se recuerda, el pasado 4 de junio, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar, ubicación y captura de Juan Silva Villegas.

El exministro de Transportes es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en 194 países, según lo anunció el ministro del Interior, Dimitri Senmache el pasado 12 de junio.

Ministro del Interior, Dimitri Senmache.

En tanto, desde el Ministerio del Interior, se ofrece una recompensa de S/ 50 000 para quien brinde información acerca del paradero del extitular del MTC.

INVESTIGACIÓN FISCAL

En el pasado mes de mayo, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dispuso iniciar investigación preliminar a Juan Francisco Silva Villegas, en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, como autor de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, en agravio del Estado.

Esto en el marco de la investigación por el caso Puente Tarata – Provías Descentralizado, en el que habría cometido hechos presuntamente irregulares en licitaciones de obras, contratación de funcionarios, favorecimiento a empresarios, entre otros.

JUAN SILVA DECLARÓ ANTES DE DARSE A LA FUGA

El exministro respondió ante la Fiscalía, el 27 de mayo, antes que se dictara la orden de detención en su contra. En esa oportunidad, sostuvo que no es amigo íntimo del presidente Pedro Castillo, sin embargo, precisó que su amistas se remota a los años en los que coincidieron en el colegio Arturo Osores Cabrera del distrito de Anguía, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, cuando cursaban el nivel secundario de educación.

Foto: Andina

“Yo lo he apoyado desde el primer instante en que se inició la primera vuelta hasta el final de la campaña. Yo he sido del equipo de avanzada que organizaba el lugar donde se realizarían las presentaciones públicas del candidato, en todas las regiones, no soy miembro del partido”, declaró.

