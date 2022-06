Investigada por tráfico de terrenos visitó 12 veces el MTC, cuando Juan Silva era ministro

Juan Silva está prófugo de la justicia y por información sobre su ubicación se ofrece 50 mil soles. | Flicker: MTC

Continúan los cuestionamientos y denuncias contra el prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva. Según una investigación realizada por el diario El Comercio, Sabina Pimentel Quiñónez, denunciada por el presunto delito de usurpación y tráfico de terrenos, ingresó doce veces al despacho del entonces titular del MTC acompañada de personas que, en varios casos, luego obtuvieron cargos u órdenes de servicio en esa cartera del Ejecutivo.

De acuerdo al informe periodístico, entre los audios entregados a la Fiscalía Anticorrupción por el empresario Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva en el penal Ancón I por el caso Puente Tarata, existe uno en el que el ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, se refiere a Juan Silva como “un negociante de tierras”. La conversación se habría dado tres días antes de que Pedro Castillo asuma su mandato y cuando Silva aún no era ministro.

Además, en el audio del 25 de julio de 2021, Villaverde le habría dicho a Pacheco: “claro, pero (Silva) ya se va a meter en (el ministerio de) Transportes y negociará otras cosas”.

Cabe señalar que Juan Silva ha reconocido ante la Fiscalía de la Nación que es dueño de cinco inmuebles: tres en Puente Piedra y dos en Ancón, predios por los cuales habría pagado cantidades bajas en 2014.

SABINA PIMENTEL

La investigación periodística señala que Sabina Pimentel, la visitante de Juan Silva, es cuñada del parlamentario andino Javier Arce, quien hasta hace poco era ministro de Desarrollo Agrario y riego. Además milita en Perú Libre desde enero de este año..

El 21 de febrero se realizó una reunión en Palacio de Gobierno al que acudieron Javier Arce, Sabina Pimentel y Moises Vargas (también denunciado por usurpación de terrenos). Además, como parlamentario andino, Arce contrató a la hija de Pimentel, Thalía Achata.

Tanto Juan Silva, Sabina Pimentel y Javier Arce tienen casas en Puente Piedra y promovieron la candidatura de Pedro Castillo en Lima norte durante las Elecciones Generales 2021.

En círculo rojo de izquierda a derecha: Sabina Pimentel, Juan Silva y Javier Arce. | Foto: Facebook

REUNIONES Y CONTRATOS

El 6 de agosto de 2021, Juan Silva recibió a Sabina Pimentel y a Javier Arce en el MTC.

El 15 de octubre, Pimentel ingresó al MTC junto con Christian Acosta Arce y Christian Colchado Chunga y fueron recibidos en el despacho de Silva por su asesor Anatoly Bedriñana. El 4 noviembre, Acosta fue designado responsable de la Dirección General de Fiscalización y Sanciones en Transportes. Por su parte, Colchado fue nombrado director del Servicios de Transporte General de Autorizaciones en Transportes.

Luego, el 24 de noviembre, Pimentel visitó el despacho ministerial y visitó la oficina de Rossmary Malpartida junto a Martha Celi Sánchez, que en febrero fue contratada en el sector para realizar labores administrativas por S/ 4000. En marzo, su suerte se duplicó y Celi obtuvo otra orden de servicio por S/ 8000.

Un hecho similar ocurrió con Hilda Ariza, quien se reunió con Sabina Pimentel y el nuevo director de Servicio de Transporte Terrestre, Christian Colchado, el 6 de diciembre. El 10 de diciembre Ariza obtuvo una orden de servicio por S/ 2500, al igual que el 21 de enero. El 3 febrero recibió otro pago más por S/ 4000. El 4 de marzo, el monto se duplicó a S/ 8000.

Antes de convertirse en prófugo de la justicia, Juan Silva dijo a El Comercio sobre su vínculo con Sabina Pimentel: “A mí me han visitado varias personas, pero no he tenido relación (con Pimentel). Es familiar del exministro (Javier Arce). Solo la vi una vez, nada más.

SEGUIR LEYENDO: