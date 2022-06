Aldo Olcese recuerda con vergüenza su ampay con Malú Costa: “No me enorgullece y mis hijas sufrieron”

Aldo Olcese confesó que sus hijas sufrieron mucho con su ampay con Malú Costa en el 2004. (Foto: Captura / Facebook)

Aldo Olcese no pudo evitar hablar sobre el recordado ampay que protagonizó con la modelo Malú Costa después de casi 18 años. Durante una entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, el exfutbolista reveló que su familia sufrió mucho con las imágenes que emitió Magaly Medina en el 2004.

Recordemos que, el 27 de noviembre de dicho año las cámaras de la popular ‘Urraca’ captaron a la actriz en su camioneta junto al ‘Payasito’ Olcese. En las imágenes se podía ver como Malú se agachaba durante varios minutos mientras estaba sentado al costado del pelotero y, posteriormente, se besaban apasionadamente. Desde ello, fue bautizada con el apodo de ‘Mamalú’.

En aquel momento, Aldo Olcese se encontraba casado, por lo que fue culpado de infiel. Este acontecimiento no pudo pasar desapercibido para ‘Cuto’ Guadalupe y no dudó en preguntarle. “Mi hermano, cuéntanos ese episodio del ampay”, dijo el ahora jurado de Perú Tiene Talento y a lo que Olcese mostró su incomodidad.

“Han pasado muchísimos años de ese tema que no me enorgullece para nada. Al contrario, y muchos dicen “no, pero tú eres el hombre”, pero yo, la verdad, me siento avergonzado por lo qué pasó. Pero más es el tema de tocar esto es por mis hijas, no me gusta tocar el tema por ellas”, comenzó diciendo.

“Cuando estamos entre amigos y tú sabes cómo somos nosotros... Ahí nos bromeamos y yo hago bromas con eso, y soy el que más jode, me jodo yo mismo, me fastidio. Pero no toco el tema porque mis hijas son grandes ya, y vivieron eso y sufrieron. Entonces yo lo dejo ahí nomas por ellas y también por mis hijitas más jóvenes”, agregó.

Finalmente, confesó que el club Alianza Lima al cual pertenecía en aquel entonces, quería imponerle una multa por el escándalo mediático que provocó. Sin embargo, su entrenador lo defendió y evitó que lo castigaran.

“No, no me multaron. Y ahí yo le podría agradecer muchísimo al profe Gustavo Costas, porque había directivos que tomaban más que yo, que hacían peores cosas que yo, pero me querían multar (...) Nunca hubo ninguna multa, no hubo nada”, concluyó.

Aldo Olcese recuerda con vergüenza su ampay con Malú Costa. (VIDEO: Trome)

MALÚ COSTA HABLÓ SOBRE ALDO OLCESE EN EL VALOR DE LA VERDAD

En el 2016, Malú Costa se sentó en el sillón del fenecido programa ‘El Valor de la Verdad’. Entre las múltiples preguntas, respondió sobre el ampay que tuvo con Aldo Olcese. La modelo admitió que le practicó sexo oral al exfutbolista después de amistarse de una pelea.

“Yo no sabía que estaban las cámaras de Magaly TeVe. Era cerca de las dos de la mañana y estábamos (con Aldo) en la puerta de mi casa, no había ni un alma. Jamás se me ocurriría que alguien estaba grabando”, reveló Malú a Beto Ortiz.

Asimismo, contó que su familia también sufrió tras las imágenes difundidas a nivel nacional. Cabe resaltar que, la actriz se ganó los 50 mil soles por decir la verdad en cada una de las interrogantes.

Aldo Olcese y el ampay con Malú Costa. (VIDEO: YouTube)

