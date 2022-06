Carlos Zambrano confesó que le dijo “palabras fuertes” a Luis Advíncula por su mensaje y que “somos un grupo”

Carlos Zambrano y Luis Advíncula son titulares para Ricardo Gareca en la selección peruana. | Foto: REUTERS

La reciente eliminación de la selección peruana del repechaje a manos de Australia sigue dejando diversos comentarios. Y es que se le escapó la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar 2022 en la tanda de los penales. Uno de los afectados fue Luis Advíncula, quien erró su disparo y sentenció la llave, lo cual causó que haya realizado una publicación sobre un retiro de la ‘bicolor’. En ese sentido, Carlos Zambrano confesó haber conversado con su compañero sobre el tema.

“Leí su mensaje y le hablé con palabras fuertes, creo que hasta le menté la madre para hacerlo reaccionar . Le dije: “No te eches la culpa tú solo, esto es de todos, somos un grupo””, declaró el ‘Kaiser’ en una entrevista para el diario Trome.

Ni bien acabó el partido, las sensaciones no eran las mejores en el entorno de la delegación nacional. Tanto Advíncula como Alex Valera (también falló) se vieron afectados por el resultado y la exclusión del equipo de la Copa del Mundo. De hecho, ‘Lucho’ se echó a llorar en el campo y tuvo que ser consolado por sus compañeros.

Tiempo después, subió una historia en su cuenta de Instagram en donde anunciaba su salida del combinado patrio, provocando una ola de apoyo hacia el lateral derecho de Boca Juniors, quien a los pocos minutos lo borró.

Luis Advíncula se desplomó de la tristeza y rompió en llanto tras penal fallado de Alex Valera

RENDIMIENTO DE PERÚ ANTE AUSTRALIA

Por otro lado, el ‘León’ se refirió al desempeño de la ‘blanquirroja’ ante los ‘Socceroos’, un cotejo en el que estuvo muy imprecisa en los pases, sin poder conectar cómodamente con los delanteros. Prácticamente, Gianluca Lapadula no tuvo chances reales para convertir. “No jugamos como lo hacíamos, sabemos que podíamos hacerlo mejor”, aseguró.

Del mismo modo, negó que haya habido una minimización hacia el equipo de Oceanía, que en un principio partía como el menos favorito, pero que acabó dando el batacazo de forma muy estratégica.

“Nunca subestimamos a un rival, no nos sentimos superiores ni menos que nadie. Recuerda que Australia eliminó antes a Uruguay. El partido no fue fácil, si vemos estadísticas, ellos tuvieron más ocasiones de gol que nosotros”, sostuvo.

En efecto, los dirigidos por Graham Arnold ejecutaron de manera muy efectiva su plan de juego. Cortaron los circuitos de la ‘bicolor’ y se mostraron reacios en la zaga. Y cuando buscaron sumarse al ataque, tuvieron la inteligencia para generar peligro y por poco anotan en el tiempo reglamentario.

Sin embargo, cuando la situación no variaba y el trámite indicaba que se iban al último tramo del encuentro para la tanda de los penales, el técnico australiano llevó a cabo un cambio anormal que dio mucho para hablar: sacó al arquero titular Mathew Ryan para poner al suplente Andrew Redmayne. ¿El resultado? El golero ‘bailarín’ trató de distraer a los ejecutantes peruanos con sus movimientos bajo los tres palos. Sus desplazamientos de un lado hacia el otro, además una viveza hacia Pedro Gallese, fueron los detalles que marcaron la diferencia. Advíncula estrelló su remate al palo, mientras que Valera vio cómo Redmayne le atajaba el lanzamiento.

OPINIÓN DE ZAMBRANO SOBRE REDMAYNE

Justamente, ante esta situación, Zambrano dejó sus impresiones, dando a entender que si bien esto forma parte del juego, no le gustó lo de Andrew. “A mí no me parece lo correcto, pero en el fútbol se vale de todo. Para ganar se vale de todo. No pongo excusas, para nada, a mí no me gustó lo que hizo, pero para ganar una hace de todo”, habló para América Deportes.

El zaguero nacional habló sobre los movimientos de Andrew Redmayne en la tanda de penales. | Video: América Deportes

